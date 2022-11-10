Metro – короля Карла III в Йорке забросали яйцами

Во время церемонии встречи британского короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Йорке мужчина из толпы бросил в них три яйца, ни одно из которых не задело королевскую чету. Нападавшего задержали, он кричал, что Великобритания «построена на крови рабов», однако окружающие стыдили его и провозглашали: «Боже, храни короля!», пишет Metro.



AP

Во время прогулки по Йорку в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца, пишет Metro.

Как рассказывает издание, сегодня утром у ворот Миклгейт в ожидании королевской четы собралось много людей. В тот момент, когда высоких гостей приветствовали представители городской администрации, мужчина из толпы бросил в них три яйца. Они не задели монарха, однако одно упало на дорогу рядом с ним.

Полицейские и королевская охрана бросились задерживать нарушителя после первого броска. Им оказался Патрик Телуэлл. По информации очевидцев, он освистал короля и королеву-консорта, а также выкрикнул: «Эта страна построена на крови рабов». Возмущённые люди из толпы стыдили его и провозглашали:«Боже, храни царя!» Полицейские надели на метателя яиц наручники и отвели его в полицейский фургон.

В статье отмечается, что король продолжал невозмутимо пожимать руку одного из местных жителей, когда в него полетели яйца. Он лишь взглянул на разбившуюся скорлупу на дороге и продолжил прогулку. Пока полиция проводила задержание нарушителя, монарха согласно традиционной церемонии официально приветствовал лорд-мэр Йорка.

Британская газета напоминает, что Карл III прибыл в Йорк на открытие первой скульптуры королевы Елизаветы II. «Покойная королева при жизни всегда заботилась о благополучии своего народа, — заявил он позднее во время выступления в Йоркском соборе. — Теперь её статуя будет в грядущие столетия обозревать то, что станет площадью королевы Елизаветы».