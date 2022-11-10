19FortyFive – «наш корабль медленно тонет» — в США признали отставание от Китая в развитии неядерных сил сдерживания

Неядерные средства сдерживания вооружённых сил США приходят в упадок из-за проблем в экономике и бюрократии, пишет 19FortyFive. В это же время китайская армия постоянно укрепляется — и её готовность взять Тайвань силой растёт. Возможно, американские военные спохватились «слишком поздно», отмечает издание.



AP

Среди высшего командования вооружённых сил США всё громче раздаются голоса о военном потенциале Китая. На прошлой неделе глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил уровень сдерживания Китая словами «наш корабль медленно тонет». Он добавил: «Он тонет, поскольку, по сути, они внедряют свои возможности в вооружённые силы быстрее, чем мы», пишет 19FortyFive.

Падение уровня американских вооружённых сил связывают прежде всего с проблемами в экономике. Отсутствие прибыли приводит к недостаточно быстрой модернизации войск. Так, например, ВВС летают на самолётах, средний возраст которых составляет 29 лет. К 2037 году военно-морской флот сократится до 280 кораблей. Армия США продолжает сокращаться, недобор призывников в прошлом году составил 25%. Ни одна из перечисленных проблем, касающихся сил сдерживания, не нова. На самом деле армейское руководство уже давно бьёт тревогу. В сентябре прошлого года бывший заместитель председателя Комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен заявил, что модернизация, предназначенная для прямой конкуренции с Китаем, «всё ещё идёт невероятно медленно» по причине бюрократии Пентагона, пишет 19FortyFive.

Подводя итог позиции Америки по отношению к Китаю, бывший глава военной разведки Индо-Тихоокеанского командования ясно дал понять, что уже «слишком поздно». Соединённые Штаты «слишком поздно» осознали смертоносное предназначение вероятного противника. «Слишком поздно осознали смертельную опасность. Слишком запоздали в готовности. Слишком поздно объединять все возможные вооружённые силы для сопротивления», — цитирует его слова портал 19FortyFive.

Авторы статьи считают, что готовность Китая захватить Тайвань силой и его способность сделать это растут — и в этой связи Пентагону пора выходить из нейтральной зоны и готовиться к вооружённому конфликту в Азии. По мнению 19FortyFive, для этого американцам необходимо наверстать отставание в производстве оружия, которое было отправлено на Украину.

Журналисты портала считают, что США должны помогать Тайваню, отправлять ему больше боеприпасов и вообще сделать из него своего рода «дикобраза» с учётом опыта Украины. Военный портал пишет, что США должны предоставить Тайваню всевозможные асимметричные возможности, необходимые для предотвращения вторжения Китая, такие как морские мины и крылатые ракеты береговой обороны.