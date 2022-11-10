Меган Маркл поделилась новым фото по важному поводу

Меган Маркл опубликовала свое новое фото — и хотя у бывшей актрисы и ее мужа, принца Гарри, больше нет своей страницы в социальных сетях с того момента, как они официально отказались от королевских обязанностей, редкими кадрами они продолжают делиться на сайте своего фонда Archewell.

Новое селфи герцогини появилось на сайте по случаю выборов в Конгресс США. Их еще называют midterm elections — «промежуточные выборы». В подписи Меган призвала американцев голосовать на выборах.

Сегодня в США день выборов! Время выйти и проголосовать! — говорится в сообщении.

На фото Меган Маркл изображена в кепке и со значком “Я проголосовала”.

Недавно в очередном выпуске авторского подкаста “Архетипы” герцогиня Сассекская призналась, что часто боится высказать собственное мнение или прямо обозначать личные границы из-за непредсказуемой реакции и расистских стереотипов.

При этом сотрудники Кенсингтонского дворца, где Сассекские жили до “мегзита”, утверждали, что в то время Меган не особенно стеснялась в выражениях. Инсайдеры рассказывали, что герцогиня буквально издевалась над прислугой и своими требованиями регулярно доводила служащих до слез. По этому поводу во дворце даже проводилась служебная проверка.