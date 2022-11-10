Скандалы: Наиграли

Сколько зарабатывают звёзды

В отечественном шоу-бизнесе случились большие перемены. С начала СВО многолетние обитательницы музыкального олимпа вроде украинок Светланы Лободы и Веры Брежневой моментально покинули его, а их место заняли новые герои времени. Самым высокооплачиваемым артистом страны стал известный по своей песне «Я – русский» Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, – сообщается, что за одно выступление он берёт около 3,3 млн рублей. Много это или мало? Сколько вообще зарабатывают звёзды?

Не так давно журнал, повествующий о бизнесе и жизни сверхбогатых людей мира, рассказал о звёздах российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами за 2022 год. Так, утверждается, что Земфира Рамазанова и Сергей Лазарев заработали по 1,2 млн долларов. Лидер питерской группы «Литтл Биг» Илья Прусикин – 1,3 миллиона. Любимец женщин Стас Михайлов – 1,5 млн, бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова, Слава Марлоу и Элджей – по 2 млн, Николай Басков – 2,1, Григорий Лепс – 2,2, Клава Кока и Егор Крид – 2,5, Нилето (Данил Прытков) – 3 млн, Дима Билан – 3,1 миллиона. Наверху списка расположились Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иноагентом) – 7,4 млн долларов, Тимати – 10,4 млн, а также Сергей Шнуров – 11 млн долларов.

Песня, а не жизнь

При этом нужно учитывать, что это скорее всего далеко не вся сумма полученного дохода. Ведь помимо авторских отчислений и официальных концертов есть и так называемые корпоративы, где оплата часто происходит наличными мимо кассы. В прессе озвучивались примерные расценки: так, с «Иванушками» и «Руки вверх» можно сторговаться за 2 млн рублей, с Лазаревым и Биланом – за 3 млн, Баста, Полина Гагарина и Григорий Лепс на пике популярности брали по 4–5 миллионов. А ещё случаются выступления на частных вечеринках, рекламные контракты, у кого-то есть и собственный бизнес.

На этом фоне возникает ещё один вопрос – на сей раз к налоговой службе: знают ли там об этой чёрной дыре под названием российский шоу-бизнес? А ведь только Шнур должен был заплатить со своих 650 млн (в рублёвом пересчёте) больше 97 млн рублей налогов. Я хорошо помню, как изменился в лице Стинг, когда в интервью спросил его о том, как лондонская пресса пронюхала, что он выступил на частной вечеринке у арабского шейха, а свою налоговую не уведомил. В результате чего у супер-пупер-звезды мировой рок-музыки нарисовались о-о-очень большие финансовые и имиджевые проблемы…

А как обстоят дела с доходами у этих самых мировых звёзд шоу-бизнеса? У них, кстати, процент налогов в 2–3 раза выше, чем в России.

В кошельке туго

В это сложно поверить, но, по данным американских источников, Джими Хендрикс – культовая фигура рок-музыки – за свою недолгую 27-летнюю жизнь заработал всего 150 тыс. долларов. Конечно, нужно учесть, что доллар тогда был «потяжелее», но тем не менее. Другие культовые персонажи – лидер «Дорз» Джим Моррисон и бас-гитарист «Секс Пистолз» Сид Вишес на момент смерти имели на своих счетах жалкие 400 тыс. долларов каждый. А Пит Бест, который стучал в «Битлз» по барабанам, пока его не сменил Ринго Старр, получил за тот стук только 600 тысяч…

Гитарист «Кисс» Эйс Фрейли, мультиинструменталист Фрэнк Заппа и покойный лидер «Моторхэд» Лемми Килмистер богаты 1 млн долларов на каждого. Что ж, Филипп Киркоров наверняка бы посмеялся над такими доходами… Как бы то ни было, но размеры скопленного состояния многих звёзд выглядят весьма показательно.

Шинейд О’Коннор, Себастьян Бах («Скид Роу») – 1,5 млн долларов

Эми Вайнхауз – 4 млн долларов

Ингви Мальмстин – 5 млн долларов

Тиль Линдерман («Рамштайн»), Лиам Галлахер («Оазис»), Стив Морс («Дип Пёрпл»), Френсис Росси («Статус Кво» ), Ник Кейв, Крис Ри – 8 млн долларов

Стивен Адлер («Ганз энд Роузис»), Джерри Гарсиа («Грейтфул Дэд»), Робби Кригер («Дорз»), Долорес О’Риордан («Крэнберрис») – 15 млн долларов

Дэвид Кавердейл (экс-«Дип Пёрпл»), Джимми Пейдж («Лед Зеппелин») – 18 млн долларов

Иззи Стрэдлин («Ганз энд Роузес» ) – 28 млн долларов

Билли Айлиш – 30 млн долларов

Джерри Холливел («Спайс Гёрлз» ), Брайан Ферри, Фредди Меркьюри, Крис де Бург – 50 млн долларов

Брайан Адамс, Клаус Майне («Скорпионз») – 75 млн долларов

Алекс Ван Хален («Ван Хален»), Питер Гэбриэл – 95 млн долларов

Марк Нопфлер («Дайер Стрейтс») – 105 млн долларов

Стивен Тайлер («Аэросмит») – 150 млн долларов

Джон Леннон, Ронни Вуд («Роллинг Стоунз»), Пинк, Эд Ширан – 200 млн долларов

Оззи Осборн – 220 млн долларов

Леди Гага – 320 млн долларов

Джон Бон Джови – 410 млн долларов

Боно («Ю2») – 700 млн долларов

Мадонна – 850 млн долларов.

Хватит и правнукам

И, наконец, толстосумы: муж певицы Бейонсе рэпер Джей-Зи заработал в общей сложности 1 млрд (!)долларов. Пол Маккартни – 1,2 миллиарда!!! Певица Рианна – 1,7 миллиарда!!! Скажете: не может быть такого?! Не спешите, потому что до недавнего времени это был не предел. Месяц назад самым богатым в мире музыкантом был отнюдь не старик Пол и не популярная певичка, а экс-муж модели Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст. Он собрал 7 млрд долларов! Эта немалая сумма вскружила ему голову до такой степени, что Уэст стал публично «стебать» (то есть выставлять на посмешище) движение БЛМ («Жизни чёрных имеют значение»), потом «открыл всем глаза» на то, что мировой шоу-бизнес контролируется евреями… После чего моментально получил «ответку»: «Адидас» и «Гэп» расторгли контракты, в «Твиттере» его забанили, ну и так далее. В результате его финансовое состояние сократилось до какого-то там миллиарда долларов. Так и хочется сказать: куда катится этот мир?

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Моргенштерн Алишер Тагирович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Фото: Скандалы.ру

Николай Солдатенков

Оригинал материала: “Наша Версия”