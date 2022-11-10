 

“Моют мне кости”: первая и третья жены плетут интриги за спиной экс-“на-найца” Соколова

10.11.2022, 9:35, Разное
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Интернет о Соколове пишет сухо: “Первый брак с танцовщицей Натальей Белей из группы “На-На”, в ходе которого родилась дочь Алина. Второй брак с юристом Ларисой. В третьем браке с Викторией воспитывает дочь Софию”. Но как сегодня складываются его отношения с избранницами?

“Со второй женой мы общаемся редко, хотя и не ссорились, – улыбается певец. – А вот первая и нынешняя супруги ладят отлично – дружат, общаются. Они говорят на одном языке – хореографическом. Познакомил я их, когда мне это было нужно по работе – каждая была не против. А теперь они, может, и кости мне моют, и интриги плетут (смеется)“.

Отлично ладят и дочери. “Моя младшая называет старшую (свою единокровную – Прим. ред.) сестренкой и очень по ней скучает, – уверяет Соколов. – А первую мою жену называет “Тата”.

Рассказал певец и про занятия наследниц: “Старшая – ей 21 год – преподает хореографию, учится на журналиста. А младшая – ей 6 лет – ходит везде, где можно – и в музыкальную школу, и в студию танца “Тодес”. А еще оно хорошо интонирует, и я стал с ней заниматься пением”.


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