 

Билборды «Россия здесь навсегда» увезут на Кунашир

10.11.2022, 9:33, Разное
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Установленные в Херсонской и Запорожской областях билборды «Россия здесь навсегда» решено эвакуировать как можно дальше от линии фронта.

Эвакуированные билборды будут установлены на острове Кунашир, на безопасном удалении от линии фронта.

Война в УкраинеВывоз билбордов осуществляется с целью защитить их от осквернения украинскими националистами. Максимальное расстояние, на которое бьёт артиллерийская система «Хаймарс», составляет 300 километров, в то время как расстояние от линии фронта до Кунашира – более 7500 километров.

Первые билборды были установлены на Кунашире 9 ноября, осмотреть их приехал лично вернувшийся на должность губернатора Курильского федерального округа Юкуру Йохи, ушедший в отставку в марте.

– Эти билборды должны стать символом сотрудничества и товарищества, заключённого между властями Российской Федерации и местными жителями. Мы здесь навсегда, ни у кого не должно быть ни малейших сомнений, – заявил губернатор Йохи. – В канцелярии Императора тоже приветствуют установку этих плакатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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