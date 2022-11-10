 

Прожила с Добронравовым 65 лет душа в душу, но так и не родила детей: судьба знаменитой Пахмутовой

10.11.2022, 8:10, Разное
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Сегодня имя Александры Пахмутовой известно на всю страну. Александра Николаевна добилась больших высот в карьере, получила множество наград за свои заслуги и стала легендой отечественной музыки. Кроме того, композитор обрела личное счастье с единственным супругом, поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Однако ее жизнь нельзя назвать безоблачной.

Александра Пахмутова родилась в 1929 году и с ранних лет проявляла музыкальные способности. В три года будущая знаменитость впервые села за фортепиано, через пару лет сочинила свою первую пьесу, а в восемь сыграла на траурном вечере в память Ленина вместе с отцом. Никто не сомневался, что такую талантливую девочку ждет блестящее будущее.

Благодаря своему упорству Пахмутова добилась всего, о чем мечтала. В начале 40-х она перебралась в столицу и поступила в Центральную музыкальную школу, а затем продолжила обучение на композиторском отделении и окончила аспирантуру. К тому моменту Александра Николаевна была не только профессионалом своего дела, но и счастливой женщиной.

Добрая, миниатюрная и обаятельная девушка нравилась многим молодым людям. Однако свое сердце она подарила лишь одному – Николаю Добронравову. Будущие супруги познакомились во время совместной работы над песней для детской программы и с тех пор не расставались. А в 1956 году влюбленные скрепили свои чувства узами брака.

Союз оказался на редкость гармоничным. Супруги души не чаяли друг в друге и работали как сплоченная команда. Вместе они написали легендарную песню “Трус не играет в хоккей”, трогательную композицию “Нежность”, которая принесла им славу и успех, и множество других творений, ставших народно любимыми.

Увы, помимо счастливых мгновений в жизни композитора были и трудности. Пахмутовой не раз приходилось сталкиваться с критикой, запретами песен и даже чувством собственной невостребованности. Кроме того, за годы совместной жизни у них с супругом не появились наследники. На творчестве Александры Николаевны выросло не одно поколение детей, но своих она так и не родила.

Впрочем, сейчас Александра Пахмутова наслаждается тем, что имеет. У нее есть любимое дело, большой круг проверенных временем друзей и единственный муж, с которым она живет душа в душу уже больше 65 лет.


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