 

США используют украинский конфликт для собственной выгоды

10.11.2022, 7:35, Разное
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Чем дольше длится украинский кризис, тем больше вреда и ущерба он причиняет России, Украине и Европе. Но для Вашингтона всё иначе: чем больше затянется конфликт, тем более выгодными будут его позиции. Как пишет Global Times, мировое сообщество должно отбросить любые иллюзии относительно того, что США своими действиями способствуют делу мира. Америка озабочена лишь тем, как разрушить Россию, воспользовавшись Украиной в качестве пешки, и как использовать Европу к собственной выгоде.


AP

Мировое сообщество должно отбросить любые иллюзии относительно того, что Соединённые Штаты своими действиями способствуют делу мира. Как пишет автор Global Times, Вашингтон озабочен тем, как разрушить Россию, воспользовавшись Украиной в качестве пешки, и как использовать Европу к собственной выгоде. А ещё он стремится укрепить свою гегемонию в Европе и во всём мире. 

Как отмечает автор материала, вместо того чтобы урегулировать продолжающийся между Россией и Украиной конфликт, Вашингтон намерен реализовать новую дипломатическую стратегию, согласно которой Украина сможет получить более длительную поддержку от европейских союзников США в конфликте с Россией. 

Негласно призывая Киев вступить в мирные переговоры с Москвой, Вашингтон рассчитывает на то, что все его уговоры будут безрезультатными. США намерены обеспечить Украине позиции морального превосходства в этом кризисе, чтобы получать непрекращающуюся помощь от американских союзников в Европе. Об этом Global Times рассказал китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин. При таком сценарии Украина будет считаться конструктивной стороной в этом кризисе, а РФ деструктивной. В результате Украина получит больше помощи и поддержки со стороны европейских союзников Америки. Администрация Байдена надеется, что её европейские союзники заполнят вакуум, образовавшийся с ослаблением роли США. 

Как заключает автор материала, США не хотят быстрого завершения вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Чем дольше длится этот кризис, тем больше вреда и ущерба он причиняет России, Украине и Европе. Но для Вашингтона всё иначе: чем больше затянется конфликт, тем более выгодными будут его позиции. Хотя экономика европейских стран и поставки энергоресурсов очень сильно пострадали от непрекращающегося кризиса, им приходится передавать Украине большое количество военной и финансовой помощи. Именно этого добивается Вашингтон: эксплуатировать Украину в качестве пешки, нагружать проблемами и ослаблять Россию и Европу, а самому платить лишь очень небольшую цену.


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