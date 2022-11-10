 

«Грабёж среди бела дня» — эксперты возмущены ростом цен на вакцину Pfizer

10.11.2022, 7:35, Разное
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Компания Pfizer анонсировала резкое повышение цены на свою вакцину от коронавируса, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, этот шаг возмутил многих экспертов: они говорят о жадности компании, которая уже заработала огромные деньги, но всё равно не желает снижать темпы прибыли.


AP

Финансовый директор Pfizer Дэвид Дентон назвал пандемию коронавируса «многомиллиардной франшизой» и отметил, что ожидает продолжения поступления прибылей, пишет Daily Mail. По словам Дентона, вакцина Pfizer будет сохранять актуальность ещё многие годы, поскольку коронавирус станет «чем-то вроде гриппа, только смертоноснее».

На данный момент прибыль Pfizer от продажи вакцины и средства Paxlovid составляет $80 млрд, пишет Daily Mail. При этом в компании сообщили, что в следующем году цена на одну дозу вакцины вырастет втрое и достигнет $130, хотя раньше она колебалась от $19 до $30. По мнению аналитиков, Pfizer повысила цену, чтобы получить запланированную прибыль в $32 миллиардов за год.

Ряд критиков считают, что решение повысить цены демонстрирует жадность компании, пишет Daily Mail. Директор организации Public Citizen Питер Мэйбердик заявил, что Pfizer уже заработала огромное количество денег — и потому сейчас для неё не будет критичным невыполнение планов по прибыли. Аналитик Джулия Косги отметила, что себестоимость производства одной дозы вакцины Pfzier составляет $1,18: таким образом, при цене за дозу $130 прибыль составляет более 10 тыс. процентов. «Это грабёж среди бела дня», — заявила Косги.

Как отмечает Daily Mail, повышение цен на вакцину не затронет людей с частными страховками, а также граждан, состоящих в государственных здравоохранительных программах. Однако люди, платящие из своего кармана, будут вынуждены увеличить расходы.

Ожидаемая победа республиканцев на выборах в конгресс может затормозить выделение государственных средств на закупку вакцин, пишет Daily Mail. Тем не менее в Pfizer всё равно намерены увеличить свои доходы.


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