 

Володин предрек усугубление политического кризиса в США

10.11.2022, 6:45, Разное
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Председатель ГД обратил внимание на экономические проблемы в США. Инфляция побила рекорды за последние 40 лет – неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам, написал Володин в своем телеграм-канале.

Также спикер напомнил, что санкционная политика администрации Байдена спровоцировала энергетический кризис в мире. В то же время государственный долг превысил 31 триллион долларов – 137% от ВВП США, уточнил Володин.

Еще одной причиной поражения демократов председатель ГД назвал внутренний раскол в Соединенных Штатах. Белый дом противопоставлял своих граждан по расовым, религиозным и политическим принципам, отметил Володин.

“Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США”, – констатировал он.

Спикер считает, что двухпартийная система усугубила кризис власти в США. Досрочное голосование по почте, отсутствие прозрачности и контроля за выборами добавило недоверия к администрации Байдена, заявил политик.

“Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года”, – заключил Володин.

Свое поражение сторонники Байдена будут оправдывать обвинениями России во “вмешательстве в выборы”, сообщил ранее Володин.

Выборы в конгресс США состоялись во вторник, 8 ноября. Американцы определяли новый состав Палаты представителей, трети Сената, законодательных собраний и губернаторов в ряде штатов.


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