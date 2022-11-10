Сколько денег Слава Марлоу отдал за соседство с Владимиром Познером
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130 метровая
квартира в центре Москвы появилась у артиста Славы Марлоу (наст. имя артиста
Артем Готлиб. — Прим. ред.) еще в прошлом году. Шикарная жилплощадь находится
рядом с Париаршей резиденцией в Чистом переулке — самом центре столицы.
Теперь стала
известна и стоимость роскошной недвижимости молодого артиста. Слава Марлоу отдал за квартиру
почти 100 миллионов рублей. Среди соседей 23-летнего парня замечены ведущий Владимир
Познер и музыкант Фараон. А сама квартира ранее принадлежала сыну оперного
певца Юрия Мазурока.
Слава Марлоу
прославился сотрудничеством с Алишером Моргенштерном* и репером Тимати. Вместе с Моргенштерном* они выпустили
несколько треков, которые разрывали многочисленные чарты. В прошлом году бывшие
партнеры разошлись, а Слава сосредоточился на сольной карьере.
Уже в соло творчестве Слава Марлоу выпустил
трек “Ты горишь, как огонь”, который меньше, чем за сутки, набрал три
миллиона просмотра в социальной сети. Помог набрать просмотры и интерес к личной жизни Славы: во время одного из интервью он рассказал, что
влюблен в героиню клипа блогершу Карину.
* Алишер
Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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