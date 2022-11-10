Сколько денег Слава Марлоу отдал за соседство с Владимиром Познером

130 метровая

квартира в центре Москвы появилась у артиста Славы Марлоу (наст. имя артиста

Артем Готлиб. — Прим. ред.) еще в прошлом году. Шикарная жилплощадь находится

рядом с Париаршей резиденцией в Чистом переулке — самом центре столицы.

Теперь стала

известна и стоимость роскошной недвижимости молодого артиста. Слава Марлоу отдал за квартиру

почти 100 миллионов рублей. Среди соседей 23-летнего парня замечены ведущий Владимир

Познер и музыкант Фараон. А сама квартира ранее принадлежала сыну оперного

певца Юрия Мазурока.

Слава Марлоу

прославился сотрудничеством с Алишером Моргенштерном* и репером Тимати. Вместе с Моргенштерном* они выпустили

несколько треков, которые разрывали многочисленные чарты. В прошлом году бывшие

партнеры разошлись, а Слава сосредоточился на сольной карьере.

Уже в соло творчестве Слава Марлоу выпустил

трек “Ты горишь, как огонь”, который меньше, чем за сутки, набрал три

миллиона просмотра в социальной сети. Помог набрать просмотры и интерес к личной жизни Славы: во время одного из интервью он рассказал, что

влюблен в героиню клипа блогершу Карину.

* Алишер

Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.