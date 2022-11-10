Стоимость земельных участков выросла на 20%

Аналитики из

“Авито.Недвижимость” поделились результатами исследования цен на

земельные участки под строительство частных домов. По данным сервиса, цены

третьего квартала 2022 года на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом

прошлого году. Средняя цена за сотку составляет 50 тысяч рублей. Эксперты

добавили, что растут как спрос, так и предложение — примерно на 1% за год.

Раскошелиться придется

тем, кто присматривает участок в Крыму и Краснодарском крае (1,9-1,6 млн

рублей), в Ленинградской области (1,35 млн рублей), а еще в Ростовской (1,29

млн рублей) и Московской областях (1,2 млн рублей). Такой подъем цен — результат

тренда, сложившегося еще в пандемию.

А вот на участки

для сельского хозяйства соотношение спроса и предложения неравномерно:

последнее почти в два раза отстает. В 2022 году стоимость такого участка

составляет около 500 тыс. рублей, что на 28% выше, чем годом ранее. Это связано

с новым законом: теперь можно строить и эксплуатировать жилой дом на участке

для сельского хозяйства. Спрос на участки промышленного назначения упал на 1%,

а средняя цена составляет 6,5 млн рублей.