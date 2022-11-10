Удивительное существо челябинского зоопарка попало на видео

Работники челябинского

зоопарка поделились в социальных сетях видео с необычным “ночным”

зверьком. Пака — это крупный грызун с коротким хвостиком. Живет он в темном

помещении, в самом дальнем уголке зоопарка. Зверек очень любит приватность.

“Пока вы работаете, пака жует свой обед”, — шутят работники зоопарка, поймавшие зверька за едой. Любимые соседи

паки — ленивцы. Они проводят время наверху, зацепившись за лианы, а паки,

наоборот, любят оставаться на земле.

Работники

зоопарка предупреждают: нужно подготовить глаза для встречи с пакой. Через

несколько минут глаза человека привыкают к приглушенному свету, и можно

начинать разглядывать паку.