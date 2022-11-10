 

Удивительное существо челябинского зоопарка попало на видео

10.11.2022, 5:25, Разное
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Работники челябинского
зоопарка поделились в социальных сетях видео с необычным “ночным”
зверьком. Пака — это крупный грызун с коротким хвостиком. Живет он в темном
помещении, в самом дальнем уголке зоопарка. Зверек очень любит приватность.

“Пока вы работаете, пака жует свой обед”, — шутят работники зоопарка, поймавшие зверька за едой. Любимые соседи
паки — ленивцы. Они проводят время наверху, зацепившись за лианы, а паки,
наоборот, любят оставаться на земле.

Работники
зоопарка предупреждают: нужно подготовить глаза для встречи с пакой. Через
несколько минут глаза человека привыкают к приглушенному свету, и можно
начинать разглядывать паку.


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