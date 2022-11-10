Мнение: О Херсоне: главное

Вот есть же люди, которые до сих пор продолжают верить в «хитрый план»! Уже восемь лет продолжают верить…

Позавидовать можно такому оптимизму. Его бы — да в мирных целях.

Но если отбросить в сторону производимый такими вот «оптимистами» весь информационный шум, в сухом остатке получается действительно главное. И про Херсон. И в целом, про «общую стратегию».

Оно заключается в следующем.

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И в заключение нельзя не вспомнить старый недобрый советский анекдот.

Рабинович ходит по Красной площади и разбрасывает там листовки. Задержали его сотрудники КГБ, ну и бумажки все до одной с брусчатки тут же собрали. Глядь, а это чистые листы с обеих сторон. Опер тут же взъярился:

— Что же ты, гад, пустые листы разбрасываешь?!

– А что писать, и так всё понятно!

Ну и вам ведь самое главное тоже понятно?

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