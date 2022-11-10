Мнение: Их предали

Как известно, состояний российского общества в период войны немного – их всего два: первое – это «шапками закидаем», «непобедимая и легендарная» и т.п., и второе – «нас предали», «всё пропало» и «пропади оно пропадом». Поскольку время боевых шапок давно прошло – теперь будет унылый вой на тему «нас предали».

Что, конечно, бред и крайне вредное враньё, особенно в текущем случае. Почему вредное? Потому что самообман и попытка общества польстить самому себе, как ни странно. Фактически «нас предали» – это продолжение «шапками закидаем» другими словами, как в музыке – мажор и минор. А суть та же в обоих случаях – бред и чушь. Самое страшное в российском обществе – что оно терпеть не может понимать о себе правду. А почему? Потому что незрелое, инфантильное донельзя.

Правда же проста, как три рубля, и я ее уже много раз повторял. Россия не может никого закидать шапками даже не по причине отсутствия подходящих шапок, а просто потому, что она не умеет воевать. Это катастрофическая особенность русского воинства, и так, собственно, было всегда. Но плохо то, что даже поражения не приближают наше общество к пониманию реальности – поскольку оно тут же вынимает из кармана второй тезис, «нас предали». Им подразумевается, что войска-то были ого-го, победа была близка как никогда, чудо-богатыри были готовы дойти до Ламанша в три прыжка, но… вмешалась измена. Предатели помешали, «пробравшиеся на самый верх» – а если б не они… да мы б тогда… Ух!

Чушь. Истина в том, что России воевать вообще противопоказано. Это все еще крестьянская бестолковая страна, которая побеждала ТОЛЬКО тогда, когда у нее были хорошие союзники, бравшие ее «на буксир» во всех смыслах – в вооружениях, в стратегическом планировании, в собственно командовании. Без этого у нас всегда могли только за басмачами гоняться в соотношении 10 к 1, да и то – с очень переменным успехом.

Никто вас не предавал, идиоты. Вы просто НЕ УМЕЕТЕ. И даже бессмысленно учиться. Надо делать то, что мы реально можем, в чем мы сильны. А это – актерство, любого типа лицедейство, балет, литература, музыка, вообще любого типа «художество» кроме собственно художества (рисовать русские не умеют, кроме разве что икон, которые, правда, в основном сами и рассматривают).

Ну и еще – дикая способность к выживанию во враждебной среде, хоть на Луне. Тоже очень ценное и редкое качество. Выстоять, вытерпеть, собрать из ничего что-то, с бутылкой водки и соленым огурцом полярную зиму перезимовать – тут мы мастера.

А на войну – забейте. Не наше это. Предатели – те, кто их начинает от нашего имени и с нашим участием.

UPD. Тут подсказывают – еще вохровцы хорошие. Злые и вообще как собаки.