 

“Развелась”: Удравшая из дома с вещами Седокова поставила точку в разрыве с молодым мужем

10.11.2022, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На жизненном пути экс-солистки “ВИА Гры” уже было два провальных брака. Но артистка не отчаялась и решилась снова выйти замуж – за баскетболиста Яниса Тимму, который младше своей избранницы на целых десять лет. Кажется, что разница в возрасте не мешает Анне Седоковой наслаждаться семейным счастьем.

Впрочем, вокруг звездных супругов ходит не мало слухов, а чаще всего сплетники шепчутся о неурядицах в их отношениях. Певица, к слову, время от времени сама дает поводы для подобных разговоров. Например, не так давно она удрала из дома в Америке, где жила с молодым мужем, и с вещами приехала в Россию, при этом благоверный остался на чужбине.

Это и стало для поклонников Анны Седоковой тревожным звоночком – многие были уверены, что отъезд звезды связан с проблемами в личной жизни. Накануне фанаты артистки решили не ходить вокруг да около и напрямую спросить ее об отношениях.

“Развелась с мужем?” – задал вопрос экс-участнице “ВИА Гры” кто-то из пользователей.

Певица решила раз и навсегда поставить точку в слухах о ее разрыве с Янисом Тиммой и коротко ответила: “Не дождетесь!” Для убедительности она прикрепила снимок, сделанный во время разговора по видеосвязи с благоверным, причем весьма пикантный. Анна Седокова на нем запечатлена с высунутым языком, а муж – в нижнем белье и с обнаженным торсом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04.21 / Что посмотреть: 5 фильмов, которые помогут развить чувство прекрасного

01.10.20 / Россиян припишут к церковным приходам через паспорта

18.01.22 / Криштиану Роналду и Джорджина Родригес впервые вышли в свет после новости о том, что они ждут двойню

27.08.22 / Открыт полупроводник с характеристиками, намного превосходящими кремний

21.02.22 / Если с любимым один и тот же знак зодиака: как избежать конфликтов и проблем в отношениях

18.03.22 / Почему Петр I был похоронен через 6 лет после смерти?

20.11.20 / Советские солдаты видели в Монголии динозавров?

27.05.21 / BMW M4 Competition Convertible выходит из строя

16.07.22 / Животным помогают спастись от жары при помощи мороженого и холодного душа

05.09.22 / Малый бизнес в Швеции закрывается на зиму из-за цен на электричество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика