CNBC – «угрожает нашей промышленности» — борьба США с инфляцией встревожила Европу

Меры администрации Байдена, направленные на снижение инфляции, вызвали беспокойство в ЕС. По общему мнения участников блока, американская инициатива может нарушить правила международной торговли и серьёзно навредить европейской автопромышленности, пишет CNBC.



AP

Государства ЕС «выступают решительно против» закона о снижении инфляции, принятого президентом США Джо Байденом. Они опасаются, что инициатива Вашингтона нанесёт ущерб их собственным компаниям и экономике, пишет CNBC.

Накануне одобренный американским парламентом обширный закон, который включает рекордные расходы в $369 миллиардов на климатическую и энергетическую политику, обсуждали 27 министр финансов ЕС. Незадолго до этого Еврокомиссия сказала о «серьёзном беспокойстве» по поводу структуры финансовых стимулов, указанных в этой инициативе.

«Все министры согласились с тем, что это (закон о снижении инфляции. — ИноТВ) вызывает тревогу на европейском уровне и что нам нужно подумать о том, как лучше ответить», — заявил официальный представитель ЕС в интервью CNBC. Чиновник добавил, что в организации «существует политический консенсус о том, что этот план угрожает европейской промышленности».

ЕС перечислил как минимум девять пунктов закона о снижении инфляции, которые могут нарушать правила международной торговли. Одним из самых больших камней преткновения для блока являются налоговые льготы, которые предоставляются электромобилям, произведённым в Северной Америке, и тем самым способны создать проблемы для европейской автопромышленности, в том числе для Volkswagen.

Ещё один представитель ЕС подтвердил телеканалу, что министры продемонстрировали единство по этому вопросу. По его словам, глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил своим коллегам, что он не просит принять «резко отрицательное решение в отношении американских друзей», а скорее хочет напомнить коллегам о необходимости защищать интересы европейских компаний.

«С самого начала мы должны занять абсолютно чёткую, единую и уверенную позицию, чтобы объяснить нашим американским партнёрам, что за этим законом о снижении инфляции на кону стоит возможность сохранить равные условия игры между Соединёнными Штатами и Европой, — заявил ранее Ле Мэр в интервью CNBC. — Равные условия лежат в основе торговых отношений между двумя континентами, и мы не хотим видеть никаких решений, которые могли бы навредить этим равным условиям».

Париж долгое время выступает за стратегическую независимость ЕС, например, с помощью поддержки собственной промышленности. Более того, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон предложил блоку рассмотреть закон, который позволит защитить местных автопроизводителей.

Директор Европейского центра международной политической экономии Фредрик Эриксон заявил CNBC, что у ЕС есть «законные опасения по поводу закона о снижении инфляции и прямой и косвенной дискриминации в нём». На его взгляд, многие пункты американской инициативы приведут к подрыву конкурентоспособности европейских компаний.

«ЕС может обратиться в ВТО, чтобы решить эти вопросы. Но он гораздо более заинтересован в том, чтобы они решались на двусторонних переговорах», — добавил Эриксон.