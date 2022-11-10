 

Может сама весь Израиль прокормить: миллионершу Пугачеву лишили пособия по старости

10.11.2022, 2:37, Разное
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На получение пособия по старости на Земле Обетованной Народная артистка Советского Союза может не рассчитывать. Дело все в том, что социальная надбавка для пенсионеров – так называемая “ашламат ахнаса” – зависит от дохода человека. И если в стране исхода репатрианта – в данном случае в России – пенсионер получает хорошую пенсию, имеет доходы от сдачи недвижимости в аренду и т.д., то все это может повлиять на размер социальной надбавки. Или вовсе ее убрать.

У Израиля с Россией подписан договор о финансовой прозрачности, включая банковские данные. Поскольку Пугачева сохранила и российское гражданство, то сведения о ее доходах и активах в России уже переданы в Битуах Леуми – ведомство социального страхования.

В России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. Эту пенсию она продолжит получать даже покинув родные палестины. Плюс она получает процент от продажи обуви под брендом ALLA PUGACHOVA.

Именно поэтому в Израиле же положенные
Битуах Леуми
800 долларов в месяц (примерно 49 тысяч рублей) певица получать не сможет – нет на то оснований. Но вряд ли она сильно переживает – с ее накоплениями и сама может прокормить весь Израиль. Зато после 75 лет Алла Борисовна будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте Израиля, как и все пенсионеры этой страны.


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