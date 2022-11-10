Отказавшийся жениться на забеременевшей молодухе Андреасян раскрыл пол ребенка: Мальчик или девочка?

Российский режиссер уже однажды был женат – на девушке по имени Алена, которая далека от киноиндустрии. Избранница подарила ему двоих детей, однако они не спасли эти отношения, и пара рассталась. Теперь в жизни Сарика Андреасяна новая женщина – актриса Лиза Моряк, которая младше его на 11 лет.

Возлюбленные пока не расписались, хотя режиссер уже успел сделать предложение своей возлюбленной. Однако жениться на ней отказался – пока: из-за постоянной занятости обоих свадьбу решили перенести, чтобы устроить пышное торжество и хорошо к нему подготовиться.

Впрочем, отсутствие штампа в паспорте не помешало молодухе Сарика Андреасяна залететь. О том, что возлюбленные ждут ребенка они сообщили сравнительно недавно, однако его пол не раскрывали. Как оказалось, пара и сама не знала, кто же появится на свет – мальчик или девочка – ведь режиссер и актриса решили устроить гендер-пати.

И, наконец, Лиза Моряк и ее благоверный раскрыли поклонникам тайну, показав трогательное видео с прошедшего события. В кадре они стоят рядом с коробкой, а открыв ее, видят летящие ввысь розовые шарики. После этого на лицах обоих засияла счастливая улыбка.

“И это девочка”, – коротко написала в своем микроблоге возлюбленная Сарика Андреасяна.