Министр обороны Франции признал неспособность армии страны участвовать в масштабных операциях

Современная французская армия не может участвовать в масштабных военных операциях, ее финансирование значительно сократилось, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Лекорню, комментируя мнение о том, что французская армия «не смогла бы участвовать в конфликте «высокой интенсивности», предложил представить «французского солдата в Мали, окруженного вооруженной группой террористов». Как подчеркнул министр, «это и есть высокая интенсивность», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.

По его мнению, правильнее было бы сказать, что французская армия не может участвовать в масштабных операциях. Одна из причин такого положения связана с тем, что после роспуска Организации Варшавского договора Париж считал готовность к участию в крупных военных операциях неактуальным. Другой причиной, сказал Лекорню, стало значительное сокращение финансирования, «иногда по значимым, иногда по незначительным причинам».

Напомним, Франция столкнулась с масштабным разрушением своего неоколониального присутсвия в Африке. К концу 2022 года все войска Франции покинут территорию ЦАР. Жители Нигера требуют немедленного вывода из страны французских войск. При этом одним из поводов для таких требований в самой профранцузской стране региона стал вывод французских войск из Мали.

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