Президент США Байден заявил о необходимости проверить сотрудничество Маска с другими странами

Следует провести проверку сотрудничества или технических связей американского предпринимателя Илона Маска с другими странами, сообщил президент США Джо Байден.

Байден полагает, что «стоит посмотреть», не делает ли Маск чего-то «неподобающего», передает РИА «Новости».

Напомним, по данным СМИ, в Белом доме рассматривают возможность подвергнуть проверкам в сфере нацбезопасности сделки Маска. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что администрация США хочет уничтожить Маска из-за его позиции по Украине. Маск призывал голосовать за республиканцев.

—