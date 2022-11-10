 

Президент США Байден заявил о необходимости проверить сотрудничество Маска с другими странами

10.11.2022, 1:40, Новости дня
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Следует провести проверку сотрудничества или технических связей американского предпринимателя Илона Маска с другими странами, сообщил президент США Джо Байден.

Байден полагает, что «стоит посмотреть», не делает ли Маск чего-то «неподобающего», передает РИА «Новости».

Напомним, по данным СМИ, в Белом доме рассматривают возможность подвергнуть проверкам в сфере нацбезопасности сделки Маска. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что администрация США хочет уничтожить Маска из-за его позиции по Украине. Маск призывал голосовать за республиканцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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