Для снижения волатильности торгов на вторичном рынке Минфин ограничил объем удовлетворенных заявок на аукционах ОФЗ
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Принято решение ограничить объем удовлетворенных заявок на аукционах ОФЗ, чтобы уменьшить волатильность торгов на вторичном рынке, сообщил Минфин России.
Ведомство отметило, что инвесторы проявили «солидный интерес» к аукционам, объем спроса на трех аукционах превысил 500 млрд рублей. Однако, как отметил Минфин, цены значительной доли спроса не соответствовали рыночным значениям, не отражали фундаментальные характеристики российской экономики и главный приоритет макроэкономической политики – обеспечение устойчивости вне зависимости от внешних обстоятельств.
По мнению министерства, это может объясняться повышенной волатильностью торгов в преддверии аукционов, поэтому объем удовлетворенных заявок решили ограничить, чтобы укрепить доверие инвесторов и снизить волатильность торгов на вторичном рынке, передает ТАСС.
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