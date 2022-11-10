 

Для снижения волатильности торгов на вторичном рынке Минфин ограничил объем удовлетворенных заявок на аукционах ОФЗ

10.11.2022, 1:40, Новости дня
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Принято решение ограничить объем удовлетворенных заявок на аукционах ОФЗ, чтобы уменьшить волатильность торгов на вторичном рынке, сообщил Минфин России.

Ведомство отметило, что инвесторы проявили «солидный интерес» к аукционам, объем спроса на трех аукционах превысил 500 млрд рублей. Однако, как отметил Минфин, цены значительной доли спроса не соответствовали рыночным значениям, не отражали фундаментальные характеристики российской экономики и главный приоритет макроэкономической политики – обеспечение устойчивости вне зависимости от внешних обстоятельств.

По мнению министерства, это может объясняться повышенной волатильностью торгов в преддверии аукционов, поэтому объем удовлетворенных заявок решили ограничить, чтобы укрепить доверие инвесторов и снизить волатильность торгов на вторичном рынке, передает ТАСС.

Весной Банк РФ предпринял шаги, направленные на то, чтобы не допустить массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского финансового рынка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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