Для снижения волатильности торгов на вторичном рынке Минфин ограничил объем удовлетворенных заявок на аукционах ОФЗ

Принято решение ограничить объем удовлетворенных заявок на аукционах ОФЗ, чтобы уменьшить волатильность торгов на вторичном рынке, сообщил Минфин России.

Ведомство отметило, что инвесторы проявили «солидный интерес» к аукционам, объем спроса на трех аукционах превысил 500 млрд рублей. Однако, как отметил Минфин, цены значительной доли спроса не соответствовали рыночным значениям, не отражали фундаментальные характеристики российской экономики и главный приоритет макроэкономической политики – обеспечение устойчивости вне зависимости от внешних обстоятельств.

По мнению министерства, это может объясняться повышенной волатильностью торгов в преддверии аукционов, поэтому объем удовлетворенных заявок решили ограничить, чтобы укрепить доверие инвесторов и снизить волатильность торгов на вторичном рынке, передает ТАСС.

Весной Банк РФ предпринял шаги, направленные на то, чтобы не допустить массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского финансового рынка.

—