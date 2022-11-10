 

“Сливаюсь”: посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе

10.11.2022, 1:15, Разное
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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты более девяти лет. Пара является эталоном гармонии и тихого семейного счастья и никогда не выносит сор из избы. Супругов не уличали в скандалах и склоках, а о личном они крайне редко говорят на камеру. Ковальчук и Чумаков растят пятилетнюю дочь Амелию, которую не показывают публике, а недавно в семье появились еще и бенгальские котята. Казалось бы, все идет по плану.

Однако в последнее время в Сети часто ходят слухи о том, что в звездном семействе не все так гладко. Поговаривают, что супруги стали избегать друг друга и чуть ли не близки к разводу. Однако официально об этом не известно, и супруги опровергают все сплетни на этот счет.

Тем не менее, фанаты заметили необъяснимую грусть на лице Юлии Ковальчук. На днях она показала видео, на кадрах которого выглядела посеревшей и безликой.

“Сегодня сливаюсь с погодой”, – написала убежавшая из дома бывшая солистка группы “Блестящие” Юлия Ковальчук.

Ранее певица подлила масла в огонь и подогрела слухи о разладе в отношениях с Алексеем Чумаковым, выпустив новую песню о несчастной любви. На этот раз поводом для переживания фанатов стала трогательная песня, которую певица должна выпустить в скором времени. “Прости, не успела тебе сказать, // Прости, мне так больно тебя терять, // Лети, если выбрал другой ты путь, // Прости, но назад нам не повернуть”, – говорилось в тексте песни.


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