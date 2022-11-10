Daily Telegraph – карантин домашней птицы из-за птичьего гриппа может привести к каннибализму

Решение правительства Великобритании ввести карантин для домашних птиц с целью остановить распространение птичьего гриппа может обернуться непредсказуемыми проблемами, пишет The Daily Telegraph. По словам британского фермера Энтони Аллена, содержание домашней птицы в закрытых помещениях может привести к каннибализму.



AP

Британские фермеры, занимающиеся разведением домашней птицы, предупредили, что содержание куриц в закрытых помещениях ради сдерживания распространения птичьего гриппа, может привести к каннибализму, пишет The Daily Telegraph. Издание напоминает, что незадолго до этого правительство Великобритании фактически ввело карантин для домашней птицы на фоне крупнейшей за всё время вспышки птичьего гриппа.

Фермеры обязаны содержать своих животных в закрытых помещениях, а также принимать меры биологической безопасности, пишет The Daily Telegraph. По словам одного из британских фермеров Энтони Аллена, не у всех фермеров есть возможность содержать своих животных дома. Кроме того, пребывание домашней птицы в закрытых помещениях может привести к целому ряду проблем, одной из которых может стать каннибализм, отметил Аллен. Он также выразил своё удивление тому, что правительство не предложило начать кампанию по вакцинации.

По словам главного ветеринарного врача Великобритании Кристины Миддлмисс, все имеющиеся на данный момент вакцины не будут эффективны против нынешней вспышки птичьего гриппа. При этом она отметила, что карантин поможет сдержать распространение вируса. Миддлмисс заявила, что на данный момент в Великобритании было заражено 2,3 миллионов птиц.

Миддлмисс также подчеркнула, что птичий грипп является природным вирусом, а значит, в теории, он может передаться человеку. Эксперт заверила, что соответствующие британские здравоохранительные органы прорабатывают такие сценарии.