Мнение: Битва двух партий власти

Кто же побеждает

Самое удивительное в текущей войне – то, что до сих пор налицо какая-то дикая противоположность взглядов на то, кто в ней побеждает. Среди украинцев и им сочувствующих – полная уверенность, что побеждает Украина; и в то же время в России – также до сих пор полно самых разных деятелей, свято уверенных, что побеждает как раз РФ! Я вот включил послушать Сергея Переслегина – слышал, что это вроде как довольно неплохой философ, ковидную истерию обличал, с принудительной вакцинацией боролся… Увы – война все-таки лучшая лакмусовая бумажка, и она проявила, что и Переслегин оказался людоедом. Прямо напасть какая-то.

Причем Переслегин, вовсе не будучи, как Дугин какой-нибудь, придворным философом, излучает просто железобетонную уверенность в победе России над Украиной, даже не считая нужным приводить для этого какие-то обоснования. По всей видимости, основа уверенности всё та же, «по умолчанию» – что РФ в четыре раза больше и (была) в 10 раз богаче (про триллион долларов, потраченный на «укрепление обороноспособности РФ», говорить уже как-то перестали, неловко).

Но ведь уверенность Украины еще «железобетонней» – она-то базируется на том, что «за нами весь Запад»! А Запад, понятно, больше России и по населению (примерно в 8 раз) и по деньгам (бесконечно). Что напоминает это «противостояние уверенностей»?

Очевидно, вечное политическое противостояние в самой РФ – где все 30 лет постсовка борются, по сути, не одна, а две «партии власти». Первую с начала века можно было бы назвать «партией путинского большинства», они же «патриоты-государственники» – которые, по идее, должны были бы безраздельно царить по всей РФ, поскольку за ними и админресурс, и действительно большинство податного населения. Оно и называется традиционно «партией власти», и какая еще может быть вторая?

Вторая, тем не менее, тоже все это время была, причем – с амбициями именно власти, а никакой не «оппозиции». Это – условная партия «либералов-западников». Внутри РФ над нею глумились и всячески обзывали, называя «предателями» – и за них впрямь, судя по последним выборам, было не более 10% населения.

Однако – ни самих либералов-западников, ни сочувствующую им интеллигенцию все это никогда не смущало, и они до определенного момента все равно чувствовали себя в РФ хозяевами. Почему? Потому что они ощущали поддержку Запада. Который – смотри выше – в 8 раз больше по населению и бесконечно богаче по деньгам. А так называемое «путинское большинство», будь их хоть 83% – лапотные идиоты. Ну и кто ж тогда партия настоящей Власти??

Сейчас, стало быть, это до поры «холодное» противостояние на Украине преобразовалось во вполне «горячее» – и с тем же соотношением сил. Только украинские бойцы выступают как аватары всего Запада. И каждая (!) сторона убеждена – «Победим мы – нас же больше! Победим мы – мы же богаче!»

Ну-ну. Я б желал возврата на исходные и общего понимания, что победы не будет, с последующим наказанием военных преступников. Завтра.

Но Переслегин все-таки скотина. Не ожидал.