 

Кончай сам в кулачок: после ареста гаденыша-сожителя у Милохина остались только следы спермы на койке

09.11.2022, 23:52, Разное
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Некоглая задержали днем 9 ноября на съемной квартире в Москве-Сити за отвратительную пародию на ролик с российским солдатом-героем, который отбросил две гранаты украинского дрона. Публикация осуждение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая увидела в ней признаки дискредитации вооруженных сил. Попутно выяснилось, что блогер-гаденыш нарушил миграционное законодательство – он не встал на миграционный учет.

Арест сожителя стал шоком для блогера Дани Милохина. Ведь еще несколько дней назад они вместе участвовали в съемках онлайн-шоу “По хатам”, в котором Гурам Амарян осматривает квартиры звезд.

“По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой жопу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя, потому что все в говне будет. Как вы здесь спите?” – поражался ведущий бомжатнику у юных звезд Интернета.

Потрясло его и то, что все вокруг было в белых пятнах засохшей спермы – тиктокеры, видимо, постоянно поливают все вокруг своим нектаром из-за обилия тестостерона в юных телах и постоянной эрекции. “Я кончал на это одеяло. Реально. Два раза”, – признался Даня Милохин, Но вопрос о том, есть ли там следы спермы Некоглая, остался за кадром. В любом случае, теперь если и будет 21-летний стример разливать по койкам свое молодое семя, то только на родине – в Кишиневе. А его 20-летний сожитель пусть кончает на одеялко или в кулачок сам.


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