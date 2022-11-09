Параскева пятница: что нельзя делать 10 ноября?

История

Параскева пятница

в народе знакома как Бабья Заступница. Женщинам уделялось особое внимание в этот

день. По преданиям

христианства, Параскева была замучена язычниками за веру в Христа. Чтят ее за

неотступность веры.

Отчасти, почитаение Параскевы слилось с почитанием славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Годы, когда праздник святой выпадали на пятницу, считались особенно счастливыми.

Традиции и

приметы

Иней на деревьях

сулит скорый мороз, а туман, наоборот, оттепель.

Если на вишневом

дереве литья еще не опали, значит зима придет поздно. А вот сильный снегопад —

к ранней весне.

Что нельзя делать

10 ноября

10 ноября

запрещено стирать, вязать и шить. Другое рукоделие тоже следует отложить.

Громкий смех

сулит большие слезы.

Нельзя садиться за

стол после наступление сумерек.

Девушкам и женщинам

10 ноября стоит быть мягче, избегать конфликтов. Любая ссора может стать

последней, а женщина остаться одинокой.