 

Параскева пятница: что нельзя делать 10 ноября?

09.11.2022, 23:52, Разное
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История

Параскева пятница
в народе знакома как Бабья Заступница. Женщинам уделялось особое внимание в этот
день. По преданиям
христианства, Параскева была замучена язычниками за веру в Христа. Чтят ее за
неотступность веры.

Отчасти, почитаение Параскевы слилось с почитанием славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Годы, когда праздник святой выпадали на пятницу, считались особенно счастливыми.

Традиции и
приметы

Иней на деревьях
сулит скорый мороз, а туман, наоборот, оттепель.

Если на вишневом
дереве литья еще не опали, значит зима придет поздно. А вот сильный снегопад —
к ранней весне.

Что нельзя делать
10 ноября

10 ноября
запрещено стирать, вязать и шить. Другое рукоделие тоже следует отложить.

Громкий смех
сулит большие слезы.

Нельзя садиться за
стол после наступление сумерек.

Девушкам и женщинам
10 ноября стоит быть мягче, избегать конфликтов. Любая ссора может стать
последней, а женщина остаться одинокой.


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