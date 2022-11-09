Параскева пятница: что нельзя делать 10 ноября?
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История
Параскева пятница
в народе знакома как Бабья Заступница. Женщинам уделялось особое внимание в этот
день. По преданиям
христианства, Параскева была замучена язычниками за веру в Христа. Чтят ее за
неотступность веры.
Отчасти, почитаение Параскевы слилось с почитанием славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Годы, когда праздник святой выпадали на пятницу, считались особенно счастливыми.
Традиции и
приметы
Иней на деревьях
сулит скорый мороз, а туман, наоборот, оттепель.
Если на вишневом
дереве литья еще не опали, значит зима придет поздно. А вот сильный снегопад —
к ранней весне.
Что нельзя делать
10 ноября
10 ноября
запрещено стирать, вязать и шить. Другое рукоделие тоже следует отложить.
Громкий смех
сулит большие слезы.
Нельзя садиться за
стол после наступление сумерек.
Девушкам и женщинам
10 ноября стоит быть мягче, избегать конфликтов. Любая ссора может стать
последней, а женщина остаться одинокой.
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