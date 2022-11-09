Спортивные штаны больше не подходят только для дивана: с чем миксовать в холодный сезон джоггеры, которые снова в тренде

Среди трендов сезона осень-зима 2022-2023 года вновь оказались джоггеры. Причем, в таких штанах можно отправиться не только в спортзал или в магазин. Стилисты предлагают множество нарядов для повседневности и даже для особых случаев.

Популярные цвета джоггеров

Выбирая модные в этом сезоне штаны, стоит обратить внимание на модели, выполненные в следующих оттенках:

Белый. Одежда белого цвета помогает визуально освежить образ, сделать его более легким. Кроме того белый прекрасно сочетается с любым другим цветом (как нейтральным, так и ярким). Пастельный. К этой категории можно отнести бежевые, молочные, светло-серые, мятные, нежно-разовые модели. Такие оттенки вошли в моду несколько сезонов назад и до сих пор остаются на пике популярности. Яркие джоггеры. Такие штаны добавят в образ ярких ноток и помогут «оживить» наряд. Среди модных оттенков в 2022-2023 году: темно-красный, апельсиновый, пурпурный, изумрудный, приглушенный синий, темно-синий (цвет полярной ночи). Черный. Черные джоггеры — универсальный вариант, который подойдет абсолютно каждой женщине.

Материал для джоггеров

Наибольшей популярностью пользуются трикотажные модели, которые дарят уют, тепло и свободу движений. Однако на этом список модных штанов не заканчивается. Эксперты в области фэшн-индустрии подчеркивают, что в моду вошли:

Джинсовые модели. Сочетание модного кроя и денима делает такую модель незаменимой. Нередко такие штаны выполнены в стиле милитари и оснащены вместительными накладным карманами. Атласные. В нынешнем сезоне в моду вернулась блестящая одежда. Джоггеры с жемчужным или металлическим блеском вполне могут дополнить праздничный наряд, особенно, если добавить обувь на каблуке. Кожаные. Черные кожаные штаны вполне можно назвать базовой вещью, так как они прекрасно сочетаются практически со всеми видами плечевой одежды. Вельвет. Особенности вельвета состоит в его интересной фактуре «в рубчик». Это придает штанам оригинальность. Кроме того этот материал достаточно мягкий и теплый, что делает его подходящим для осени и зимы.

Джоггеры со свитером

В пару к джоггерам можно подобрать свитшот, свитер или кофту из мягкого теплого материала.

В качестве самого простого варианта стоит назвать костюм (джоггеры + свитшот), выполненный из одной ткани. Однако не менее стильным получится комплект из джоггеров и любой нейтральной кофты.

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В холодное время такой аутфит можно дополнить длинным пальто и ботинками. В результате получается уютный мягкий образ на каждый день.

Джоггеры с плащом

На первый взгляд такое сочетание кому-то покажется странным, однако результат может приятно удивить. Главная идея такого микса состоит в том, чтобы расслабленный мягкий и несколько небрежный крой джоггеров контрастировал с лаконичностью и прямыми линиями плаща.

В качестве нижнего слоя можно использовать базовую водолазку, свитшот или рубашку из плотной ткани. Из обуви к такому наряду подойдут ботинки или полусапоги с грубой подошвой.

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С пиджаком

Для осени или для зимы в теплых регионах отличным вариантом станет тандем из джоггеров и пиджака (или жакета). Для таких нарядов идеально подходят штаны, выполненные из денима, кожи или блестящего материала.

Пиджак для такого случая может быть как приталенным, так и в стиле оверсайз. В качестве первого слоя стилисты советуют использовать нейтральную водолазку.

На ноги лучше надеть ботинки в классическом стиле или полусапожки на низком каблуке.

С укороченной курткой

Еще одно интересное сочетание для холодных зимних дней — джоггеры с укороченной дутой курткой. В этом наряде крой верхней одежды не контрастирует с джоггерами, а дополняет их.

Удобнее всего такой лук сочетать с удобной обувью, например, грубоватыми ботинками или полусапогами на плоском ходу.