Руминация (повторяющиеся негативные мысли) – еще одна причина плохого сна

Если ваш мозг переключается в активный режим, как только голова касается подушки, вы не одиноки. Многие люди отмечают, что вновь и вновь прокручивают в голове события прошедшего дня или думают об определенных вещах, которые им следовало бы сказать или сделать иначе, когда пытаются заснуть. К счастью, руминация – это распространенная проблема, с которой можно и нужно бороться.

Что такое руминация

Возвращение вновь и вновь к одним и тем же (обычно негативным) мыслям в науке известно под термином руминация. Таким образом мозг пытается пересмотреть уже прошедшие события, часто с акцентом на нашу собственную роль в них. Мы можем размышлять о случавшемся, проделанной работе или даже о текущих мировых проблемах, таких как изменение климата или кризис в экономике. Человек участвует во всей этой деятельности как в механизме выживания. Чаще всего это связано с чувством неуверенности и повышенной тревожности.

Наш мозг представляет собой большую машину для решения различного рода трудностей. Но проблема заключается в том, что часто мы пытаемся решить или разобраться в ситуациях, которые не имеют простого ответа или их не представляется возможным изменить. Это не под силу человеческой природе. В результате мысли начинают крутиться в голове по кругу. Так и возникает руминация.

Руминация мешает качественному сну

Если вы хоть раз, лежа в постели, пытались о чем-то не думать, вы понимаете, насколько эта задача трудновыполнима. Чтобы знать, о чем думать не стоит, мозг попросту должен думать об этом. Возникает замкнутый круг. С руминирующими мыслями, если постараться не думать о них, мы в действительности начинаем думать только больше. Тем самым поддерживается движение по спирали.

Почему же эти руминирующие мысли появляются тогда, когда мы отдыхаем и пытаемся вообще ни о чем не думать? Как утверждают некоторые, подобного рода размышления преимущественно возникают перед сном потому, что в это время у нас практически нет иных внешних раздражителей, которые могут препятствовать собственным внутренним переживаниям и мыслям. В течение дня мы занимаемся другими делами, бытом и работой. Все это и разговоры с окружающими позволяют сдерживать поток негативных мыслей.

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Как только мы начинаем бороться с этими неприятными мыслями, тело начинает своеобразно реагировать. Чаще всего это метод, который не благоприятен для сна. Размышления, как принято считать, это форма беспокойства. Как только мы им подабляемся, тело начинает претерпевать физиологические изменения, связанные с реакцией «бей или беги». Вспомните о приливах адреналина и увеличении АД и ЧСС. Другими словами мы находимся в постоянной боевой готовности, что не является благоприятным для качественного сна.

Что делать?

Вырваться из порочного круга размышлений может быть непросто. Однако бороться с этой проблемой необходимо и лучше как можно раньше. В первую очередь следует позаботиться о правильном распорядке дня, уменьшить количество времени, проведенного перед экраном тв или смартфона. По вечерам полезно заниматься медитацией.

Также психологи советуют выделить время для беспокойства, установив таймер на 20 минутах. Используйте этот короткий период, чтобы действительно удвоить все страхи, не отвлекаясь на посторонние вещи. Если вы будете возвращаться к этим мыслям вне отведенного времени, напомните себе, что сможете сосредоточиться на них в специально предназначенный для этого интервал.

Советы специалистов

Эксперты также советуют научиться признавать, а не игнорировать руминирующие мысли. В долгосрочней перспективе такой подход позволит минимизировать их количество. Полезно у кровати держать блокнот, в который вы будете записывать все мысли. Прочитав их с утра, нужно просто принять написанное и продолжать свою ежедневную рутину.