Newsweek – БРИКС становится привлекательнее, чем западные объединения

На группу БРИКС приходится свыше четверти мирового ВВП и около 40% населения, и интерес к членству в организации проявляют всё больше стран. Как пишет Newsweek, данный экономический блок из пяти развивающихся экономик, включая двух главных соперников США, намерен расширяться, тогда как у Вашингтона, наоборот, возникли трудности с продвижением своей глобальной повестки за рамки традиционных союзников и партнёров.



AP

На группу БРИКС приходится свыше четверти мирового ВВП и около 40% населения. Хотя БРИКС формально не является альянсом и между его членами существуют значительные геополитические разногласия, их общая заинтересованность в укреплении экономических и торговых механизмов вне западных рамок пользуется всё большей привлекательностью за рубежом. Как пишет Newsweek, данный экономический блок из пяти развивающихся экономик, включая двух главных соперников США, намерен расширяться, тогда как у Вашингтона, наоборот, возникли трудности с продвижением своей глобальной повестки за рамки традиционных союзников и партнёров.

Как отмечает автор статьи, после июньского саммита в Пекине заявки на вступление в организацию подали Аргентина и Иран, а месяцем позже нынешний президент блока Пурнима Ананд сообщила российским СМИ, что интерес к членству озвучили Египет, Саудовская Аравия и Турция. А в этот понедельник специальный посланник Алжира Лейла Зерруги подтвердила, что её страна официально подала заявку на членство.

На последнем саммите в расширенном формате БРИКС+ в Китае президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал «продолжающуюся маргинализацию развивающихся стран в рамках различных институтов глобального управления» источником «нестабильности, неравенства и помех развитию».

Помимо установления «нового экономического порядка» в соответствии с резолюцией 3201 ООН от 1974 года, он подчеркнул готовность Алжира строить «новый миропорядок» и «коллективную безопасность, основанную на стабильности и процветании всех и каждого».

Теббун участвовал в расширенном саммите БРИКС наряду с 18 другими мировыми лидерами. Помимо пяти глав стран БРИКС компанию ему составили лидеры Аргентины, Камбоджи, Египта, Эфиопии, Фиджи, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Сенегала, Таиланда и Узбекистана.

Вашингтон в своё время развеял опасения, что БРИКС представляет собой серьёзную угрозу экономической мощи «Большой семёрки», куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, однако группа вновь оказалась в центре внимания на фоне геополитических и экономических разногласий в связи с конфликтом на Украине и санкциями Запада против Москвы. Это касается в том числе Алжира, члена ОПЕК и третьего по величине поставщика газа в Европейский союз. ЕС решительно отказывается от российской энергии, и североафриканская страна обсуждается среди альтернатив, даже продолжая укреплять связи с Москвой и отказываясь от каких-либо карательных мер в ответ на конфликт на Украине.

Не менее важен и интерес со стороны Саудовской Аравии. Спустя несколько недель после решения ОПЕК+ сократить мировую добычу нефти на 2 миллионов баррелей в сутки, испортившего и без того натянутые отношения Вашингтона с Эр-Риядом, поскольку президент Джо Байден, наоборот, добивался снижения цен на топливо, президент РФ Владимир Путин открыто поддержал присоединение Саудовской Аравии к БРИКС.

На форуме дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября российский лидер отметил, что для такого решения в первую очередь потребуется «консенсус всех членов БРИКС», но при этом поддержал перспективы Саудовской Аравии, отметив её экономическую мощь.

«Саудовская Аравия — это быстроразвивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она — лидер по производству углеводорода и добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии большие планы по диверсификации экономики, что очень важно», — заявил тогда Путин.

Он также отметил, что королевство «заслуживает» права присоединиться к другому блоку, Шанхайской организации сотрудничества под эгидой РФ и Китая, куда на последнем ежегодном саммите в Узбекистане в качестве полноправного члена влился Иран.

После комментариев Путина в конце прошлого месяца официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге для прессы, что Китай «активно поддерживает процесс расширения БРИКС».

Он отметил, что лидеры БРИКС по итогам июльского саммита в Пекине достигли консенсуса по расширению группы, и сообщил, что «после встречи многие страны изъявили желание присоединиться к сотрудничеству».

«Китай будет работать с другими членами БРИКС над дальнейшим расширением, — заявил Ван, — чтобы в семью БРИКС влилось больше партнёров».