Без штанов, но в шляпе – Личное мнение

Не совсем понятно, что происходит с Бедросовичем последнее время — коридор затмений, возможно? — но его костюм на концерте стал настоящим откровением для зрителей в зале:



Фото: Соцсети

Куда там Лолите в костюме жабы? Бедросович переплюнул Милявскую, надев на всё тело колготки.

Сам Бедросович объяснил свой наряд происками команды. Это сейчас модно — спихивать всё на других:

«Моя команда – настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели… Выпустили меня, грешника, к поклонникам. Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку! Каждый по-своему отмечает лунное затмение!»

Одели в колготку. Выпустили к поклонникам. 55 лет мужику. Без штанов, но в шляпе. Спасибо, что в трусиках.

Думаю, Бедросовичу следует записать дуэтом песню с Милявской. Он — в колготине, она — в чешуе жабы. Это будет успешный успех, как мне кажется.



Фото: Соцсети

Филипп, Лолита — не благодарите за идею. Просто сделайте это. И пригласите на концерт мадам Кактус-Боню — она будет благодарна вам.

Кто, по-вашему, главный сейчас на эстраде по сценическому костюму?

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