 

Мнение: …Будет полным наконец

09.11.2022, 22:34, Разное
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Ну и неизбежное, похоже, свершилось – Россия сдаёт Херсон.

“Глава Минобороны России Сергей Шойгу поддержал предложение командующего группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина об организации обороны по левому берегу Днепра. Об этом сообщает «РИА Новости».

Единственный областной центр Украины, который был под контролем РФ – РФ теряет. Плевок получается смачный – особенно с учетом, что Херсон вроде как не далее как месяц назад провозгласили “Россией”, “на основании итогов (частичного) референдума”. Что-то всё у Путина в последнее время частичное – референдумы, мобилизации… как там у Пушкина было:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Но на переслегиных и присных всё это, понятно, не произведет никакого впечатления – у них все равно впереди Победа. Подумаешь, Херсон сдали!

Я тоже не расстроился. Херсон нашим и так не был последние 30 лет, жили как-то без него – не тужили; чего ж переживать, что его сдали? Может, все-таки закончат уже на этом весь идиотизм со стрельбой?

UPD. Хотя всё равно непонятно с этими придурками: если они понимали, что Херсон пора сдавать – почему они так исступленно старались все последние недели весь город ВЫСЕЛИТЬ??

Источник: Размышления вольного социолога


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