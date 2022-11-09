Мнение: …Будет полным наконец

Ну и неизбежное, похоже, свершилось – Россия сдаёт Херсон.

“Глава Минобороны России Сергей Шойгу поддержал предложение командующего группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина об организации обороны по левому берегу Днепра. Об этом сообщает «РИА Новости».

Единственный областной центр Украины, который был под контролем РФ – РФ теряет. Плевок получается смачный – особенно с учетом, что Херсон вроде как не далее как месяц назад провозгласили “Россией”, “на основании итогов (частичного) референдума”. Что-то всё у Путина в последнее время частичное – референдумы, мобилизации… как там у Пушкина было:

Полу-милорд, полу-купец,

Полу-мудрец, полу-невежда,

Полу-подлец, но есть надежда,

Что будет полным наконец.

Но на переслегиных и присных всё это, понятно, не произведет никакого впечатления – у них все равно впереди Победа. Подумаешь, Херсон сдали!

Я тоже не расстроился. Херсон нашим и так не был последние 30 лет, жили как-то без него – не тужили; чего ж переживать, что его сдали? Может, все-таки закончат уже на этом весь идиотизм со стрельбой?

UPD. Хотя всё равно непонятно с этими придурками: если они понимали, что Херсон пора сдавать – почему они так исступленно старались все последние недели весь город ВЫСЕЛИТЬ??