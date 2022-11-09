 

Блогера Некоглая задержали после унизительной пародии на российского солдата

09.11.2022, 22:27, Разное
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На днях блогер Некоглай (Николай Лебедев) опубликовал видео с пародией на российского солдата, который в окопе отбивался от гранат в окопе. Лига безопасного интернета потребовала провести проверку в отношении молодого человека. Об этом пишет “Царьград”.

В итоге полиция пришла к Некоглаю домой и потребовали предъявить документы, однако, как сообщает “Радио 1”, паспорта у него не оказалось. Блогера задержали до выяснения личности. Правда, есть сведения, что Некоглая задержали за нарушение миграционного законодательства и будет депортирован в родную Молдавию.

При этом представитель тиктокера Никита Артемчук заявил, что у его подопечного не было цели кого-то оскорбить или дискредитировать российскую армию. По его словам, теперь блогер пытается донести до народа эту информацию. Об этом сообщает Общественная служба новостей.


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