Житель Волгограда убил друга за 10 тысяч рублей

Мужчина из Волгограда зарезал приятеля из-за долга в 10 тысяч рублей. Причем тело погибшего пролежало в квартире полторы недели, прежде чем его обнаружили.

Инцидент произошел 29 октября. Мужчина пришел к другу и попросил вернуть деньги, которые давал ему на время. Должник заявил, что в настоящий момент отдать не может – у него их нет. “Кредитор” разозлился, схватил нож и ударил несколько раз приятеля в спину. Об этом сообщает VSE42.RU.