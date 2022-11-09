 

Житель Волгограда убил друга за 10 тысяч рублей

09.11.2022, 22:27, Разное
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Мужчина из Волгограда зарезал приятеля из-за долга в 10 тысяч рублей. Причем тело погибшего пролежало в квартире полторы недели, прежде чем его обнаружили.

Инцидент произошел 29 октября. Мужчина пришел к другу и попросил вернуть деньги, которые давал ему на время. Должник заявил, что в настоящий момент отдать не может – у него их нет. “Кредитор” разозлился, схватил нож и ударил несколько раз приятеля в спину. Об этом сообщает VSE42.RU.


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