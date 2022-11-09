 

Тест: угадайте советский фильм по кадру

09.11.2022, 22:25, Разное
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В Древней Греции мужчины всегда исполняли женские роли – таков уж был порядок. В японском театре кабуки до сих пор сохранилась эта традиция.

В современном мире такое случается уже нечасто, а поэтому вдвойне интереснее смотреть за актерами мужчинами, отважившимися примерить на себя женский образ. Впрочем, чего уж говорить, за девушками, решившими стать в кино или на сцене парнями, смотреть не менее увлекательно.

Сможете отгадать советский фильм по кадры, на котором актеры предстали в нетипичных амплуа?


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