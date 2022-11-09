На окраине Битцевского леса открыли “Детский автогородок”

Власти российской столицы уделяют пристальное внимание развитию подрастающего поколения. Юные москвичи – будущее города, поэтому для них создаются различные проекты. Например, на окраине Битцевского леса открыли “Детский автогородок”.

В локальном рекреационном центре дети смогут максимально наглядно изучать правила дорожного движения. Его организовали на месте старых гаражей в районе конечной остановки общественного транспорта “Проезд Карамзина”.

Юные пешеходы и будущие автолюбители будут углубленно изучать здесь правила безопасности на дороге на районном, окружном или городском уровне. “Детский автогородок” рассчитан на посетителей от трех до 12 лет.

Решение открыть площадку именно на этом месте было принято совсем неслучайно. В пределах двух километров от участка располагаются несколько школ и детских садов.

К слову, оборудование для детской площадки произведено в России. Для него использовалось высококачественные отечественные материалы и комплектующие, не имеющие аналогов в мире. Его разработкой в тесном сотрудничестве занимались специалисты ГИБДД, ведущими педагоги и детские психологи страны.

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников подчеркнул, что стационарный автогородок представляет собой имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры.

“Площадка площадью 640 квадратных метров оборудована проезжей частью, тротуарами, островками безопасности, регулируемыми и нерегулируемыми перекрестками, дорожными и пешеходными светофорами, путевыми знаками, железнодорожным переездом, искусственной неровностью (“лежачим полицейским”), макетами школы и остановки общественного транспорта”, – отметил чиновник.

Оборудование и размеры площадки соответствуют требованиям ГОСТа и ПДД. Однако все элементы автогородка пропорционально уменьшены для лучшей наглядности и удобства эксплуатации.

Сергей Мельников добавил, что локальный рекреационный центр “Детский автогородок” позволит сформировать правильное представление о безопасном поведении на дороге, а также воспитать культуру и взаимное уважение к другим участникам движения.