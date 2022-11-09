Апельсин запускает выработку коллагена: бюджетные способы побаловать бледную кожу лица ягодами, фруктами и овощами

Здоровая и красивая кожа складывается не только из регулярного косметического ухода, но и полноценного питания. Специалисты рекомендуют приобрести еще одну хорошую привычку – употреблять некоторые виды продуктов не только внутрь, но и наносить снаружи. Вот, например, апельсин способствует выработке коллагена. Вы знали?

Цитрусовые

Итак, апельсин способствует выработке в коже коллагена, это доказанный факт. Его стоит использовать в качестве маски несколько раз в неделю, поскольку питания чаще всего организму едва хватает на обеспечение внутренних потребностей, а на кожу лица приходится мизерная доля. Взбивайте несколько долек апельсина в блендере и наносите на очищенную кожу лица на десять минут. Входящие в состав антиоксиданты обеспечивают вывод токсинов, витамины С и Е сужают поры, уменьшают выработку кожного сала и закупорку пор, которые ведут к образованию прыщей. Апельсин помогает отбелить пигментные пятна и освежить усталый вид.

Банан

Мало кто знает, что банан носит титул фруктового ботокса. Он богат большим количеством минералов, в том числе таких редких, как селен. Маска из банана поможет вам не только осветлить кожу, сделать ее тон равномерным, но и побороть мелкие мимические и возрастные морщинки, сделать кожу эластичной, упругой и в то же время мягкой на ощупь. Если у вас сухая кожа, которая быстро обветривается или сгорает на солнце, добавляйте в пюре из банана чайную ложку жирного молока или половину чайной ложки меда.

Ягоды для проблемной кожи

Ягоды – богатейший источник антиоксидантов, веществ, которые помогают абсорбировать и выводить из глубоких слоев кожи токсины. Содержащиеся в их составе кислоты воздействуют мягко на верхний слой эпидермиса, удаляя мертвые клетки, помогая проникновению кислорода. Кислоты очищают поры от накопившегося кожного сала и грязи, а эфирные масла дезинфицируют и лечат, помогают рассасывать мелкие шрамы, оставшиеся от прыщей. Если у вас проблемная кожа, делайте маску из микса ягод пару раз в неделю. Только владельцам очень сухой и чувствительной кожи количество применений нужно сократить до одного раза в две недели. Если появилось раздражение и покраснение, сразу смывайте теплой водой.

Огурец

Помните, как в детстве нас удивляли непонятные маски из огурца на лицах наших мам и бабушек? Ведь мы, дети, знали огурец только в качестве вкусного освежающего овоща. Но родители знали больше, поэтому использовали его для глубокого увлажнения кожи лица, подтягивания век, разглаживания мелких мимических морщинок. Огурец в качестве тоника или маски для лица можно использовать каждый день при любом типе кожи. Огуречная вода еще никому не наносила вреда. После нее бледная кожа становится сияющей, а отеки под глазами уходят в небытие.

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Морковь

Морковь – тоже сильный игрок в борьбе за молодость и красоту нашей кожи. Например, экстракт плода, а также корня и семян давно используют все косметические гиганты. Морковь отлично обновляет кожу, стимулирует выработку коллагена, работает в качестве лифтинга, подтягивает провисшие участки. Регулярное употребление моркови в сыром и печеном виде замедляет процессы старения, а входящий в состав ретинол помогает защититься от воздействия ультрафиолетового излучения.

Тыква и папайя

Вот кто является неоспоримым чемпионом по содержанию цинка и витаминов группы В, известных как витамины молодости. Этих товарищей – давайте будем смотреть правде в глаза – полюбить ох как нелегко, но, если любовь случится, вы получите все преимущества от вашего взаимовыгодного “сотрудничества”. Тыква и папайя содержат большое количество минералов и витаминов, которые помогают коже оставаться упругой, эластичной, быстро заживлять ранки и восстанавливать повреждения. Входящий в состав витамин С помогает бороться со свободными радикалами. Чем чаще вы едите тыкву и папайю, тем дальше оттягиваете преждевременное старение организма. Маски из них можно делать два-три раза в неделю. Если ваша кожа сухая, добавляйте немного меда и сливок, если жирная – пару капель лимонного сока. Ну и не забывайте включать тыкву и папайю в свой рацион.

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Будьте осторожны

Овощи и фрукты – это, конечно, очень хорошо, но технику безопасности никто не отменял. Особенно это касается таких фруктов, как лимон, вишня, лайм, которые имеют повышенную кислотность и могут навредить коже. Кислота просто сожжет не только отмершие клетки, но и срединные, в результате косметических процедур вы получите не сияние, а сильное шелушение и даже зуд.

Аллергики тоже должны быть осторожны. Некоторые рецепты по приготовлению домашних масок содержат мед или ореховый экстракт, которые, как мы знаем, являются сильнейшими аллергенами и могут спровоцировать отеки и покраснения. Не переборщите с ингредиентами. Если вы знаете, что ваша кожа склонна к негативным реакциям, лучше обойдитесь парой ложек теплого молока в качестве тоника. Там достаточно и кислот, и жиров, и витаминов.