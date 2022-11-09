 

NTD – жители Пекина боятся карантина по-шанхайски из-за вспышки коронавируса

09.11.2022, 21:50, Разное
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В понедельник власти КНР объявили примерно о 5,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что послужило толчком для ужесточения антиковидных мер. Как передаёт NTD, жители Пекина обеспокоены тем, что из-за политики «нулевой терпимости» с ними поступят, как с шанхайцами, которых подвергли строгой изоляции.

Антиковидные меры в Китае снова ужесточают. И это уже вызвало беспокойство среди жителей Пекина. Как известно, коммунистические власти в отношении COVID применяют политику «нулевой терпимости».

Например, целый дом или жилой квартал могут закрыть на вход и выход при выявлении даже одного случая.

В столице уже начали делать больше тестов. А в выходные власти объявили, что и дальше собираются придерживаться своей максимально строгой стратегии в отношении коронавируса.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕКИНА: Раньше я работала в Galaxy SOHO. Компания была закрыта около 10 дней, потому что офисное здание посетил человек с положительным результатом на COVID.

Жители Пекина жалуются, что им приходится менять свои планы. А кто-то уже лишился успешного бизнеса.

ЖИТЕЛЬ ПЕКИНА: Мне знакома эта ситуация, потому что у меня пять компаний в Шэньчжэне, Гонконге и так далее. Но некоторые закрылись, и теперь в Пекине осталось только две. На компании сильно давят. У меня есть друзья, которые занимаются бизнесом. Насколько мне известно, 80 процентов из них близки к краху, а некоторые ищут другие бизнес-сети.

В понедельник власти КНР объявили примерно о 5,5 тысячи новых случаев заболевания. Это самое большое число со 2 мая, когда крупнейший город страны Шанхай начал строгую изоляцию.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2022 года. 


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