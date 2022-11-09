 

20-летняя Дина Немцова тайно вышла замуж во второй раз

09.11.2022, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова и светской львицы и тележурналистки Екатерины Одинцовой, снова вышла замуж! Несколько месяцев 20-летняя девушка не появлялась в соцсетях, и в своем новом посте, где рассказывала о своей работе, буднично назвала Кирилла “мужем”.

Последние четыре года мой муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. Я — исполнительным директором в PR. Мы решили, что пора объединить наши маркетинговые и аналитические навыки, поэтому запускаем услугу “Разработка маркетинговой стратегии по релокации бизнеса за 14 дней”, — похвасталась 20-летняя девушка и личным счастьем, и рабочими успехами.

Подписчики были шокированы такой новостью и поспешили поздравить супругов в комментариях. Дина не стала игнорировать теплые пожелания и в ответ написала “Спасибо”. Правда, в отличие от первой свадьбы, она не спешит публиковать праздничные снимки.

О том, что Дина Немцова, которая развелась со своим первым мужем Димитрием Матевосовым весной прошлого года, вновь собирается в ЗАГС, стало известно в начале февраля – так же из одного ее поста в социальных сетях. В тексте девушка назвала своего возлюбленного “женихом”.

К своим 20 годам Дина не только уже успела выйти замуж, обвенчаться, развестись и снова стать женой, но и окончила Высшую школу экономики, Британскую школу дизайна, курсы в Стэнфорде и, как мы видим, объявить о создании совместного бизнеса с новым избранником.

Первым мужем Немцовой был на тот момент студент ВМК МГУ Димитрий Матевосов, с которым до брака она встречалась около трех лет. Спустя семь месяцев со дня бракосочетания, в феврале 2021-го, супруги решили обвенчаться – это произошло на следующий день после годовщины смерти Бориса Немцова. А уже в мае молодые люди развелись. В подписи к фото в черном костюме с вуалью Дина написала, что рассталась с мужем из-за “весомой причины”. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.21 / Продлеваем жизнь пылесосу: какие ошибки не нужно допускать во время уборки

06.02.22 / Мужчина из Стамбула получил 78 положительных тестов на COVID-19 за год

28.02.22 / «В автозаке коллектив был чудный!»

28.11.21 / Латвийская нейросеть научилась определять расу по форме черепа без помощи штангенциркуля

03.08.22 / Мнение: В Чехии обучат гражданских активистов из России и других стран бывшего СССР

17.01.22 / На вдову Александра Градского напали и похитили 100 миллионов рублей

09.12.21 / От смартфонов только вред: в них лучи с других планет

19.05.21 / Художник показал разницу между жизнью с собакой и жизнью без неё. И это две параллельные вселенные

13.10.22 / Володин пригрозил киевским властям жестким ответом на продолжение терактов

29.10.22 / Король Карл III взял на себя роль принца Гарри – подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика