20-летняя Дина Немцова тайно вышла замуж во второй раз

Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова и светской львицы и тележурналистки Екатерины Одинцовой, снова вышла замуж! Несколько месяцев 20-летняя девушка не появлялась в соцсетях, и в своем новом посте, где рассказывала о своей работе, буднично назвала Кирилла “мужем”.

Последние четыре года мой муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. Я — исполнительным директором в PR. Мы решили, что пора объединить наши маркетинговые и аналитические навыки, поэтому запускаем услугу “Разработка маркетинговой стратегии по релокации бизнеса за 14 дней”, — похвасталась 20-летняя девушка и личным счастьем, и рабочими успехами.

Подписчики были шокированы такой новостью и поспешили поздравить супругов в комментариях. Дина не стала игнорировать теплые пожелания и в ответ написала “Спасибо”. Правда, в отличие от первой свадьбы, она не спешит публиковать праздничные снимки.

О том, что Дина Немцова, которая развелась со своим первым мужем Димитрием Матевосовым весной прошлого года, вновь собирается в ЗАГС, стало известно в начале февраля – так же из одного ее поста в социальных сетях. В тексте девушка назвала своего возлюбленного “женихом”.

К своим 20 годам Дина не только уже успела выйти замуж, обвенчаться, развестись и снова стать женой, но и окончила Высшую школу экономики, Британскую школу дизайна, курсы в Стэнфорде и, как мы видим, объявить о создании совместного бизнеса с новым избранником.

Первым мужем Немцовой был на тот момент студент ВМК МГУ Димитрий Матевосов, с которым до брака она встречалась около трех лет. Спустя семь месяцев со дня бракосочетания, в феврале 2021-го, супруги решили обвенчаться – это произошло на следующий день после годовщины смерти Бориса Немцова. А уже в мае молодые люди развелись. В подписи к фото в черном костюме с вуалью Дина написала, что рассталась с мужем из-за “весомой причины”.