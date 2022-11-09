 

Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Алена Водонаева и другие гости премьеры фильма “Волшебники”

09.11.2022, 21:40, Разное
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Вчера, 8 ноября, в столице прошел премьерный показ семейного фантастического фильма “Волшебники”. Помимо съемочной группы и исполнителей главных ролей Якова Трескунова, Евы Тимуш, То-Мы, Любви Шевченко, Алины Бабак и Артема Кошмана среди гостей мероприятия присутствовали звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Алена Водонаева, Владимир Винокур, режиссер Алексей Учитель, продюсер Игорь Толстунов, Александр Носик, Надя Ручка, Любовь Руденко, Ирина Безрукова, Владимир Левкин с семьей и многие другие.

Сюжет картины расскажет о приключениях обычного московского школьника, нашедшего волшебные спички, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Режиссером фильма выступил Ренат Давлетьяров.

В официальный прокат “Волшебники” выйдут 10 ноября. 

Юлия Бордовских с дочерьюЕкатерина Стриженова и Ольга МашнаяАлена ВодонаеваВладимир ВинокурИрина БезруковаИрина МедведеваАлександр НосикНадя РучкаСъемочная группа фильма “Волшебники”


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