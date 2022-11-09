Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Алена Водонаева и другие гости премьеры фильма “Волшебники”

Вчера, 8 ноября, в столице прошел премьерный показ семейного фантастического фильма “Волшебники”. Помимо съемочной группы и исполнителей главных ролей Якова Трескунова, Евы Тимуш, То-Мы, Любви Шевченко, Алины Бабак и Артема Кошмана среди гостей мероприятия присутствовали звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Алена Водонаева, Владимир Винокур, режиссер Алексей Учитель, продюсер Игорь Толстунов, Александр Носик, Надя Ручка, Любовь Руденко, Ирина Безрукова, Владимир Левкин с семьей и многие другие.

Сюжет картины расскажет о приключениях обычного московского школьника, нашедшего волшебные спички, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Режиссером фильма выступил Ренат Давлетьяров.

В официальный прокат “Волшебники” выйдут 10 ноября.

Юлия Бордовских с дочерью Екатерина Стриженова и Ольга Машная Алена Водонаева Владимир Винокур Ирина Безрукова Ирина Медведева Александр Носик Надя Ручка Съемочная группа фильма “Волшебники”