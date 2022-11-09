 

Мнение: Судьба чиновника

09.11.2022, 21:35, Разное
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Пишут, что разбился в ДТП «замглавы Херсонской области» Кирилл Стремоусов.

Это тот самый Стремоусов, который еще в начале мая, назначенный на должность «замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Украины», говорил: «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей» (отсюда).

Тогда же, в мае Кирилл Стремоусов заявил: «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ» (отсюда).

А в конце октября чиновник заявил «РИА Новости»: «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск».

Вчера Стремоусов написал в своём Telegram-канале:  «В ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным».

А сегодня стало известно, что Кирилл Стремоусов погиб.

Почему он погиб ? Чересчур много знал? Или это просто судьба?

Фотография Кирилла Стремоусова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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