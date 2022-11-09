Куда пропал Гарик и что с этим делать? – Личное мнение

Гарик Харламов, объявивший на днях, что он больше не участвует в Камеди с Павлом Волей, сначала пропал.

Все заволновались.



Фото: Соцсети

Пока волновались, Гарик нашёлся. Оказалось, пенсионер спрятался в санатории. Ходит на процедуры, радуясь первой неделе пенсии.

По-моему, ему слишком хорошо. Настолько хорошо, что так нельзя.

«Все, кто переживал, где я. Я в санатории. Как говорится, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю на пенсии, поэтому сейчас пойду на процедуры».

Ишь ты, процедуры. Думаю, что пора появиться на сцене Кристине Асмус.

Нет, ну а чего? Старый муж тут оказался на пенсии и чрезмерно счастлив. Процедуры ему подавай. А у Асмус вообще всё как-то не очень. Мужик — то ли есть, то ли просто для вида. Продолжения фильма, в котором она была звездой, тоже в прокате нет.

Не пора ли возвращать семью, Кристина? Заодно, испортишь всё Гарику. Коридор затмений закончился, так что пусть готовится к настоящему счастью.

Побузили друг на друга и хватит! Ребёнок общий есть, жилплощадь тоже. С новыми отношениями — всё только обещаешь, Асмус. А где те отношения? Так совсем недолго превратиться и в Волочкову.

А Гарик — вариант изученный. Сейчас — самое время. Дед размяк под душем Шарко и в лечебных грязях.

В общем, если Асмус приедет в санаторий к Гарику, то возможно громкое воссоединение. Он так будет орать от счастья, что Асмус вернулась, что может сорвать свой баритон на фальцет.

Ты, Асмус, тоже можешь покрикивать, но уже от счастья. Всё равно никого не найдёшь уже, а Гарика сейчас вернуть можно. Если не ты, то кто-нибудь его быстренько охмурит, а ты так и будешь одна.

Хотели бы оказаться на месте Гарика? Бывали в санаториях? Что понравилось, а что нет?

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