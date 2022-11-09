Власти Черкасской и Кировоградской областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в центральных областях Украины – Черкасской и Кировоградской, сообщили местные власти.

Также сирена звучит в соседней Днепропетровской области. По данным издания «Страна» в городе Кривой Рог слышны взрывы, передает РИА «Новости».

В среду сирены уже звучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях на юге и востоке Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

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