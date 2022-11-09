АФК «Система» начала изучение возможности покупки российских активов Ikea

Группа АФК «Система» изучает возможность покупки российских активов шведской компании Ikea, сообщил старший управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов.

По словам Узденова, сейчас АФК «Система» анализирует стоимость предприятий шведской компании. Готовится конкурсная документация.

«Мы изучаем возможность покупки российских активов Ikea», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

АФК «Система» – инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий.

В марте группа компаний «Интер Икеа» объявила о приостановке бизнес-процессов Ikea в РФ и Белоруссии. Позже шведская компания заявила, что продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе.

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