В Черном море турецкий катер столкнулся с плавучей украинской миной
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Рыболовный катер врезался в плавучую мину у побережья Турции, по предварительным данным, жертв нет, сообщила телекомпания «ТВ-100».
Подробности инцидента у берегов провинции Кыркларели в европейской части Турции уточняются, передает ТАСС.
На опубликованном видео заметны поврежденя в корпусе турецкого судна. Катер остался на плаву, но потерял ход и движется в порт на буксире.
Ранее военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей мине при попытке ее обезвредить, жертв и пострадавших нет.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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