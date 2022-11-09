Мнение: Приключения эмигранта в XIX веке, русские нелегалы в Таджикистане, США полезли в Туркмению

1. Блогер kvisaz цитирует книгу Петра Дементьева – предводителя дворянства Весьегонского уезда, который в 1881 году испугался репрессий и стал политическим эмигрантом (после того как взошедший на престол Александр III начал закручивать разболтавшиеся гайки). Как показала история, со стороны императора Дементьеву ничего не угрожало. Но, с другой стороны, если бы мистер Дементьев остался в России после 1917, его друзья социалисты наверняка нашли бы, за что его наказать. В любом случае, наш соотечественник уехал в США и пришёл там к успеху: основал во Флориде города Сент-Питерсберг (Санкт-Петербург) и Одесса.

Бывшему предводителю дворянства повезло: в отличие от многих новоиспечённых американцев тех времён, он не разорился, хотя и был очень близок к этому. По приезду в США господин Дементьев (Петер Деменс) немедленно столкнулся с проблемами, многие из которых удивительно напоминают злоключения сегодняшних эмигрантов (ссылка):

“Летом 1881 года, с учебником Оллендорфа в руках и с самыми незначительными средствами в кармане, я высадился в Нью-Йорке с атлантического парохода; знакомых у меня не было ни души, если не считать двух или трех русских, разбросанных в разных местах.

Подготовки к практической деятельности не было никакой”, – далее пишет он. – “На родине я занимался или службой, или ничем не занимался, подобно большинству отечественных лендлордов”.

Круто, ну круто же! Один в один типаж панического эмигранта, который сначала бежит, а потом думает, как выжить. Замените слово “лендлорд” на “современный москвич”. Проснитесь через сто лет и спросите, как дела в России, и вам ответят – “ничем не занимаются или эмигрируют”. Шутка. Вычеркивай.

“Никогда не видел никаких заводов, кроме винокуренных, и хотя объяснялся с грехом пополам по-французски и по-немецки – английского языка не знал совсем”. Фраза, которая отлично бы смотрелась и у Гоголя, и в каких-нибудь нормальных приключениях Остапа Бендера.

“В Нью-Йорке я остановился всего на один день, и как и почему очутился во Флориде – до сих пор не могу отдать себе ясного отчета – может быть, потому, что еще будучи в России, переписывался с одной русской дамой, с которой познакомился во время парижской выставки 1878 года, а жила она с семьей во Флориде.” <…>

Значит, Петр Дементьев едет во Флориду по железной дороге. В кармане у него 3000 долларов. <…> Бывший предводитель дворянства прибывает в Джаксонвилль – самый крупный город Флориды на то время. И за 3-4 дня убеждается в том, что на эти 3000 он не может там купить ничего подходящего для фермерства (он хотел заняться земледелием), так как цена на землю оказалась очень высокой – до 200 долларов за акр. 1 акр = 40 соток, 0.4 гектара, это сейчас с нашим коэффициентом плодородия очень хороший участок, на котором хотя бы можно прокормиться картошкой. Петр в те годы считает иначе и едет дальше, в глушь. <…>

Петр Дементьев узнает от ирландца, что ни земледелия, ни скотоводства, как он, Петр, себе представлял, во Флориде совершенно не существует. Единственное растение, которое возделывается здесь и то без гарантии на успех – апельсиновое дерево.

Высаживается он в самой глуши Южной Флориды и месяц странствует по ней, пытаясь найти место, то “пешкомъ, то верхомъ, то на волахъ”… <…>

Почвы бедны, трава жестка и по выражению автора “проволочная” – есть ее не будет ни одно жвачное животное. Прибывающие люди жгут леса, чтобы ставить апельсиновые плантации. Огромное количество посредников пытается всучить паи на земельные участки. Петр отмечает их бесстыдство и ложь, которые заключаются в преуменьшении недостатков и в преувеличении достоинств – мол, ты только саженцы воткни, и будешь богат на следующий год!

Между тем, цитрусовые во Флориде – это тема, но тема для долгой игры. Чтобы получить доход, в те годы надо было трудиться 10 лет, при этом вкладывая в плантацию деньги каждый год. А семья приехала через месяц, ровно тогда, когда Петр рассчитался за покупку и основание плантации в 500 молодых апельсинов, и у него осталось 40 долларов.

И он оказался в ситуации, которая уже не раз мелькала в депеш-канале “И мы улетели”, и кавказских записках Линор Горалик весны 2022 года – “и на что же мы будем сейчас жить?”

К счастью, не все деньги были потрачены на апельсины и опыт их разведения, сын ошибок жестоких и трудных. Петр таки купил долю в одной лесопилке.

Апельсиновая лихорадка во Флориде – вещь, которую трудно прогуглить с первого тычка сегодня – но которая была очень реальна и назойлива по воспоминаниям Петра. Реклама супервыгодных инвестиций на юге гуляла по всем Штатам, как и посредники, впаривавшие участки во Флориде.

Огромное количество людей устремилось на юг. “Города росли как грибы, люди стекались тысячами” – пишет Петр Дементьев в мемуарах. “Население графства Оранж выросло с 800 в 1881 до 40 000 в 1888 году”.

Через десять лет лихорадка закончится, половина домов в только что выросших городах будут стоять пустыми, а вчерашние богачи, включая спекулянтов землей, будут нищими. Но эти годы бешеного роста спасли человека, который купил долю в лесопилке на сдачу от инвестиций в апельсины. Потому что лес был главным сырьем той эпохи для строительства.

Если вы видите золотую лихорадку, продавайте лопаты. Классика.

Петр Дементьев проложил железную дорогу к океану и поставил первый глубоководный порт на западном побережье Флориды, куда могли заходить океанские суда. На этом месте он основал город и назвал его Saint Petersburg, который гиды и блогеры сегодня иногда называют самым солнечным Петербургом и играют с аллюзиями на балтийскую столицу России.

Бывший предводитель оказался в итоге отнюдь не таким уж глупым и достаточно предприимчивым человеком: у него хватило предусмотрительности разложить яйца по разным корзинам, во всяком случае.

В 2022 эмигранты вряд ли могут рассчитывать на нечто подобное. Флорида, как и большинство других тёплых мест на Земле, давно и плотно заселена, гостей там никто не ждёт. Идея переехать куда бы то ни было без знаний местных обычаев и без хорошего стартового капитала, пожалуй, даже более авантюрна, чем полтора века назад.

2. Впрочем, большинство нынешних эмигрантов до Дикого Запада ещё не доехали, осев в Грузии, в Узбекистане и прочих близких к нам местах. Там они столкнулись со вполне ожидаемыми проблемами (ссылка):



Добро пожаловать в параллельную реальность!

Полиция Таджикистана гоняет нелегальных мигрантов из России за отсутствие прописки и регистрации.

Нет, вам не показалось.

3. Потерпев крах на многих других направлениях, США решили купить Туркмению (ссылка):



США выразили готовность помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу. Об этом заявил на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, США, Азербайджан и Туркменистан обсуждают возможность поставок туркменского газа в Европу больше 20 лет. Лу считает, что в условиях высоких цен на газ для туркменского правительства настал «очень интересный момент», чтобы «хорошо подумать об этом проекте».

«США готовы помочь любым способом, который возможен, но мы не будем покупать туркменский газ, у нас очень много газа в США», — предложил помощник госсекретаря.

Как всегда, сами США серьёзно тратиться на сателлитов не готовы, а тем более, на кандидатов в сателлиты. Но поставки газа из Туркмении в Европу (со строительством инфраструктуры за счёт европейцев) были бы для Госдепа весьма кстати: европейцы ропщут из-за дефицита энергии и огромных цен на неё, и если это будет продолжаться слишком долго, европейские союзники могут попытаться выскользнуть из-под американского сапога.

Впрочем, небольшую сумму денег США в Туркмению уже вкладывают – 7 миллионов долларов через агентство USAID. Якобы эти деньги идут «на поддержку экономики Туркменистана». Понятное дело, что для страны, у которой есть серьёзные доходы от нефтегазового экспорта, 7 миллионов – это ни о чём. Скорее, американцы через программы USAID в очередной раз прикармливают себе приспешников среди местных элит, чтобы было на кого опереться во время очередной цветной революции.

При этом Туркмения числится на Западе как авторитарный, диктаторский режим, практически тоталитарная тирания. Как обычно, это совершенно не мешает американскому Госдепу клянчить у туркменских властей газ.