Мнение: Мастера народной дипломатии

Надо еще отдать должное мастерству формулировок – прямо-таки чувствуется школа МГИМО. И в приказе Шойгу, и по всем СМИ, слышу – говорят так и только так: “Приняли решение оставить правый берег Днепра”. Типа – ну что, стояли на одном берегу речки, перешли на другой – делов-то!

О том, чтобы оставить Херсон – ни слова. Просто так случайно получилось, что Херсон-то на том как раз берегу, который “оставили”. А так-то – что вы! Мы никакой город не сдавали. Всё клевета.

Херсон просто временно оказался бесхозным, тут его – цап! Хохлы и утащат.