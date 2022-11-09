 

Мнение: Мастера народной дипломатии

09.11.2022, 21:04, Разное
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Надо еще отдать должное мастерству формулировок – прямо-таки чувствуется школа МГИМО. И в приказе Шойгу, и по всем СМИ, слышу – говорят так и только так: “Приняли решение оставить правый берег Днепра”. Типа – ну что, стояли на одном берегу речки, перешли на другой – делов-то!

О том, чтобы оставить Херсон – ни слова. Просто так случайно получилось, что Херсон-то на том как раз берегу, который “оставили”. А так-то – что вы! Мы никакой город не сдавали. Всё клевета.

Херсон просто временно оказался бесхозным, тут его – цап! Хохлы и утащат.

Источник: Размышления вольного социолога


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