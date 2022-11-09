 

“Вот это бомба!”: Объявлено о дуэте Пугачевой с Галкиным* на иврите

09.11.2022, 20:59, Разное
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Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми покинули Россию и пытаются строить жизнь с нуля за рубежом. На звездное семейство сыплется огромное количество критики со стороны поклонников и коллег за то, что они в непростой для страны период бросили свою родину и фанатов.

Какое будущее ждет семью, остается загадкой. Продюсер Сергей Лавров считает, что у Примадонны есть отличный шанс на продолжение музыкальной карьеры. Он напомнил о провальном совместном проекте Пугачевой и Киркорова и высказался насчет перспектив работы с нынешним мужем.

Речь пошла о неудачном дуэте Пугачевой и Киркорова на иврите, который они записали 30 лет назад. Песня “Где родился я” никому не приглянулась и не запомнилась, сообщает Пятый канал.

“Вот сейчас бы Пугачева спела с Галкиным* на иврите или с Кирковым — вот это была бы бомба”, – предположил Лавров.

Судя по всему, в то время дуэт был выпущен слишком рано и поэтому не получил должной актуальности. Напомним, Киркоров и Пугачева начали выступать вместе в 90-х. Тогда они исполнили полюбившиеся людям композиции “Зайка моя” и многие другие.

Пугачева и Киркоров были одной из самых ярких и узнаваемых пар российского шоу-бизнеса. Их брак продлился десять лет, а сейчас звезды даже не общаются.

* признан физлицом-иноагентом в РФ.


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