 

“Поступил как мужчина, не боящийся ответственности”: Пригожин о решении Суровикина отвести войска за Днепр

09.11.2022, 20:59, Разное
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“Ни я, ни ЧВК “Вагнер” Херсон не оставляли. Безусловно, это не победный шаг в этой войне, но важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы. Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения. Кто и зачем давал указание занимать эту позицию — это уже другой вопрос”, — отметил бизнесмен.

По его словам, решение Суровикина было непростым, однако стало поступком настоящего мужчины, который не боится брать на себя ответственность. Вывести войска всегда очень сложно, потому что невозможно оставить позиции, повернувшись спиной к врагу.

“Вывод войск с минимальными потерями — величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, оно не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца”, — подчеркнул Пригожин.

Он добавил, что при назначении на пост Суровикин знал, что случится в октябре-ноябре, а теперь понимает, как нужно будет действовать в будущем.


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